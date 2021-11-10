Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев 9 ноября во Франкфурте приняли участие в международной конференции «В центре внимания — Центральная Азия. Беседа об экономике», организованной Восточным комитетом германской экономики.

Удо Фёлькер, кавалер ордена «Дустлик», член германо-узбекского делового совета, независимый консультант компании CLAAS высказался о локализации в Узбекистане. По его словам, сейчас для желающих организовать производство в этой стране требуется достичь уровня локализации в районе 25%.

«Как тут обеспечивается качество? Что касается контейнерных кранов, я недавно провёл анализ качества кранов из Узбекистана. Мы установили, что там ещё большие, скажем, проблемы безопасности. Локализация — это вопрос, конечно, экономии средств. И это также вопрос потенциального экспорта, но для экспорта требуется обеспечение качества. Вы уже думали о том, чтобы такие немецкие органы технического надзора могли бы помочь вам в этом?» — спросил он.

Замглавы МИВТ Шухрат Вафаев заявил, что «говорить о локализации, которая ориентирована только на внутренний рынок, не имеет смысла».

«Мы убедились в этом и на своём горьком опыте, и на опыте других латиноамериканских стран, которые в то время занимались импортозамещением. Вопрос стандартизации, вопрос повышения и внедрения совершенно новых стандартов, новых строительных норм и правил, новых методов сертификации исключительно актуальный», — сказал он.

По его словам, по этой причине агентство «Узстандарт» было ликвидировано, а на его базе создано Узбекское агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли.

«Потому что мы рассматриваем эту часть нашей работы с техническим регламентом и со стандартами как очень важную часть благоприятного инвестиционного климата для наших партнёров. Путь здесь один — это применять те стандарты, которые приемлемы во всём мире, по крайней мере, на тех ключевых рынках, куда мы собираемся поставлять нашу локализованную продукцию. И мы будем по этому пути идти», — подчеркнул замминистра.

Шухрат Вафаев на этой же конференции заявил, что амбиции Узбекистана намного шире, чем оставаться сырьевым придатком. По его мнению, страна может принять часть производств и переработки для того, чтобы восполнять пробелы, которые возникли в глобальной цепочке поставок.

В апреле вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков заявил, что Узбекистан планирует заместить импорт продукции на 3 млрд долларов до конца года за счёт программы локализации. Для этого ожидается реализация свыше 2300 проектов.