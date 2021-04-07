Программа локализации позволит Узбекистану до конца года организовать производство импортозамещающей продукции дополнительно на сумму более 3 млрд долларов и увеличить экспорт на 1 млрд долларов. Об этом на открытии международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Ташкенте 5 апреля заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

По его словам, программа локализации производства продукции предоставляет бизнесу участие в более чем 2300 проектах в Узбекистане и возможность воспользоваться рядом стимулов, в том числе получать в приоритетном порядке земельные участки, здания и сооружения.

Сардор Умурзаков заявил, что ведётся работа по либерализации внешнеторгового режима, в рамках которой «существенно снижены или полностью аннулированы импортные, таможенные пошлины и акцизные налоги на широкую номенклатуру продукции», а также отменены все количественные ограничения на импорт.

По его словам, за последние четыре года доля промышленности в ВВП страны увеличилась с 26% до 36%, объёмы промышленного производства — в 3,3 раза, в том числе металлургической промышленности — в 10 раз, автомобильной — в 8 раз, электротехнической — в 5 раз, химической — в 3 раза, текстильной — в 2,6 раза, фармацевтической — в 2 раза, горнодобывающей отрасли — 3 раза. Доля промышленной продукции в экспорте также выросла с 24% до 33,6%.

Напомним, 10 марта 2020 года премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление «О программе локализации производства товаров на внутреннем и внешнем рынке на 2020−2021 годы».

Согласно программе, в регионах планируется запустить местное производство импортозамещающей продукции на сумму 3,1 млрд долларов и экспортируемой — на 351,6 млн долларов. Для этого будут реализованы более 2300 проектов. Перечень участвующих в программе предприятий, виды локализуемой продукции и прогнозные объемы производства в 2020 и 2021 годах указаны в прилагаемых к документу таблицах в разрезе определенных отраслей экономики и территорий.

В феврале в Узбекистане запретили участие свыше 500 иностранных товаров в государственных закупках.

Напомним, что по итогам 2020 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 36,3 млрд долларов (снижение на 13,1%), экспорт — 15,1 млрд долларов (-13,4%), а импорт — 21,2 млрд (снижение на 12,8%). В результате отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось до 6 млрд долларов.