Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев 9 ноября во Франкфурте приняли участие в международной конференции «В центре внимания — Центральная Азия. Беседа об экономике», организованной Восточным комитетом германской экономики.

Замглавы МИВТ и исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев отметил, что между Европой, в частности Германией, и странами Центральной Азии, включая Узбекистан, есть огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

«Во-первых, с точки зрения и по причине взаимодополняемости наших экономик. Мы не конкурируем на каких-то торговых рынках, сырьевых рынках. У нас есть энергетические ресурсы, сырьевые ресурсы, трудовые ресурсы. У Германии есть технологии и возможности эффективно перерабатывать ресурсы», — сказал он.

По его словам, «амбиции, которые мы имеем в Узбекистане, намного шире, чем оставаться сырьевым придатком». «Поэтому мы последовательно развиваем наши перерабатывающие производства. И здесь появляется ещё одно направление и область для взаимовыгодного сотрудничества, когда мы можем часть производств, часть переработки осуществлять в Узбекистане для того, чтобы восполнять те пробелы, которые возникли сегодня в глобальной цепочке поставок», — заявил Шухрат Вафаев.

Замминистра признал, что это не простая, а комплексная задача.

«Нужно начинать с обучения людей, в первую очередь, профессиям, дать им те навыки, которые позволят им работать на высокотехнологичном оборудовании, производить качественную продукцию. Нужно работать со стандартами, регулированием и по очень многим другим вопросам. И финансирование здесь не самое последнее», — отметил он.

Замглавы МИВТ подчеркнул, что все эти вопросы решаемы. У Германии и Узбекистан для этого есть «необходимые ресурсы, желание, политическая воля».

Шухрат Вафаев также признал важность инфраструктуры, особенно транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Наша стратегия в этом плане очень простая — мы повышаем эффективность инфраструктуры, в первую очередь, в энергетике, через внедрение более эффективных генерирующих мощностей, основанных на современных технологиях. Это парогазовые установки, комбинированный цикл в тепловой энергетике. Мы активно осваиваем сферу возобновляемой энергетики. У нас на сегодняшний день в процессе реализации и строительства находятся проекты на 4 ГВт, и мы продолжим этот процесс», — рассказал он.

Опыт успешного привлечения частного сектора, иностранных инвесторов в модернизацию и расширения инфраструктуры Узбекистан намерен распространить и на другие сферы, включая автомобильные и железные дороги, авиатранспорт. Потому что потребности в модернизации, улучшения эффективности инфраструктуры огромны, особенно с точки зрения финансовой, отметил замглавы МИВТ.

«Ни у государства, ни у партнёров по развитию средств для того, чтобы быстро привести эту инфраструктуру в порядок и поддерживать её в качественном виде, нет. Единственным и логичным выходом здесь является привлечение частного и иностранного инвестора. Для этого нужно создать условия, сформировать законодательную, регуляторную базу, которая позволяет инвесторам комфортно работать. Для этого нужно дать гарантии о том, что государство выполнит свою часть договора», — сказал Шухрат Вафаев.

При этом он также указал, что Узбекистану необходимо активно работать, создавая конкуренцию и конкурентную среду между инвесторами, которые заинтересованы в инвестициях в инфраструктуру.

Согласно данным Госкомстата, в январе-сентябре внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Германией составил 560,5 млн долларов (2% от общего объёма внешней торговли). Этот показатель снижается третий год подряд. Для сравнения за аналогичный период прошлого года показатель достигал 572,3 млн долларов, а в январе-сентябре 2018 года — 743,7 млн долларов.