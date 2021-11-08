На внеочередной сессии Навоийского областного кенгаша народных депутатов 8 ноября рассматривается вопрос об освобождении от должности хокима области Кабула Турсунова. Об этом «Газете.uz» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Изданию не удалось связаться с пресс-службой областной администрации.

Сессия началась в 12:00.

Кабул Турсунов возглавляет регион с декабря 2016 года. До этого он работал председателем Комитета по вопросам бюджета и экономическим реформам Сената Олий Мажлиса.

В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев объявил выговор Кабулу Турсунова за нерешённые проблемы предпринимателей. Тогда сообщалось, что свыше 7000 проблем предпринимателей (24%) остаются нерешёнными. Они сообщили о препятствиях их деятельности. Это худший показатель среди регионов. На 72 га земли (66%) в 10 малых промышленных зона в Навоийской области не размещен ни один проект, заявил глава государства.

Президент предупреждал, что «если до конца квартала не будет изменений, то все покинут должности».