Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля проводит совещание, посвященное развитию предпринимательства и исполнению программы по обеспечению занятости в 2021 году, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Наши главные задачи, — сказал глава государства, — создание новых рабочих мест, повышение дохода населения и его покупательской способности, стабильный рост регионального валового внутреннего продукта. Сколько бы мы не выделяли средств, какие бы ни создавали условия, если хокимы и руководители секторов не изменят свое мировоззрение, не будут дружить с предпринимателями, то никакого результата и пользы не будет».

По словам президента, в прошлом году субъектам малого бизнеса выделены кредитные средства и финансовая помощь на 120 трлн сумов. Из этой суммы 86 трлн сумов — кредиты. Отсрочены выплаты по кредитам на 21 трлн сумов, выделены субсидии и налоговые льготы на 12 трлн сумов.

В результате удалось восстановить деятельность 104 тысяч предприятий, оборот средств частных компаний вырос на 33% по сравнению с предыдущим годом.

Оптовое потребление электроэнергии выросло на 7% по сравнению с первым кварталом 2020 года (на 900 млн кВт), объем торгов на бирже — на 46% (+15 трлн сумов). Это, отметил глава государства, говорит об активности предпринимательской деятельности.

В первом квартале года создано 27 тысяч новых субъектов предпринимательства. Кредитование выросло на 13% (выделено 25,6 трлн сумов) по сравнению с аналогичным периодом.

«Но некоторые руководители регионов и секторов до сих пор полностью не используют созданные возможности», — заявил президент.

Например, в Кашкадарьинской области объем промышленной продукции малого бизнеса составил 1,9 трлн сумов, что в два раза ниже республиканского уровня (3,5 трлн сумов). Годовой объем услуг на душу населения в Кашкадарье ниже 3 млн сумов, что в два раза ниже показателей других регионов.

На каждую 1000 человек населения приходит всего лишь 4 субъекта малого бизнеса, где работают по 16 человек (средний показатель по Узбекистану — 6 субъектов малого бизнеса, где работают по 30 человек).

В Навоийской области свыше 7000 проблем предпринимателей (24%) остаются нерешенными. Они сообщили о препятствиях их деятельности. Это худший показатель среди регионов. На 72 га земли (66%) в 10 малых промышленных зона в Навоийской области не размещен ни один проект.

В области каждый субъект малого бизнеса произвел продукцию на 1 млрд сумов, а объем налоговых поступлений от них составил 30 млн сумов. Для сравнения в Андижане, Джизаке, Самарканде произведено продукции на 2 млрд сумов, уплачено 50 млн сумов налогов.

Налоговые поступления с каждого малого бизнеса в Сырдарье, Бухарской и Сурхандарьинской областей составляют 40 млн сумов, что ниже республиканского уровня в 1,5 раза.

На каждые 1 млрд сумов государственной финпомощи в Бухарской области создано 35 рабочих мест, Андижане — 27, Сурхандарье — 23, а в Навоийской области — всего 15.

Несмотря на то, что на 2000 проектов выделены кредиты (в 2018—2020 годах — 11 трлн сумов), они не запущены. Основная часть этих проектов приходится на Наманган (309), Сурхандарью (293), Кашкадарью (280), Хорезм (268).

«Это говорит, что хокимы районов, городов и областей недостаточно общаются с малым бизнесом», — резюмировал президент.

По этой причине Шавкат Мирзиёев освободил от должности первого заместителя хокима Кашкадарьи Уткира Бутаева, начальника налогового управления Азамата Бозорова, главу Кашкадарьинского территориального управления ЦБ Ф. Ражабова, первого замхокима Навоийской области Одила Хасанова, главу Навоийского управления ЦБ Исломбека Саидова и первого замглавы налогового управления Мухаммадиева.

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, прокурор области Эркабай Таджиев и глава УВД Шухрат Сотволдиев, а также хоким Навоийской области Кабул Турсунов и прокурор области Бахтиёр Ахмедов получили выговор. «Строго предупреждаю, если до конца квартала не будет изменений, то все покинут должности», — сказал президент.

Главе УВД Навоийской области Тасбаеву и начальнику ГНУ Ботиралиеву с учетом того, что они назначены на должность в марте этого года, дается три месяца испытательного срока. «Эти новые руководители тоже покинут должности, если не покажут результат», — предупредил президент.

Должности покинут также первые заместители хокимов Улугнорского, Узунского, Язъяванского, Дехканабадского районов, а также начальники ГНИ Андижанского, Алтынкульского, Алатского, Каракульского, Акалтынского, Чиланзарского, Муйнакского районов, Хивы и Чирчика.

Президент также подверг критике работу Центрального банка и его территориальных подразделений, а также банков.

Первый заместитель главы ЦБ Батыр Зохидов получил выговор. «Если в течение двух месяцев не изменит метод работы, не спустится в махаллю и не будет работать, проявлять инициативу, тоже освобожу от должности», — сказал президент.

Председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов получил от главы государства предупреждение.

Президент также обратился к бизнес-омбудсману Дилмуроду Касимову и председателю Торгово-промышленной палаты Адхаму Икрамову.

«Люди мучались в прошлом году из-за пандемии. Нужно ценить каждый сум. Мы оказали всю возможную помощь. Теперь вы двое должны трубить о проблемах предпринимателей. Почему вы двое не говорите, что тот или иной хоким района плохо работает, этот налоговик не помогает, тот банк не дает кредит, там есть свободная земля? Я очень недоволен вами», — сказал Шавкат Мирзиёев.