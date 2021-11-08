Кабул Бекназарович Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Кабул Турсунов возглавлял регион с декабря 2016 года. В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев объявил выговор Кабулу Турсунову за нерешённые проблемы предпринимателей.

Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Тулкунович Турсунов. Ранее, с 2018 года, он работал начальником Государственного налогового управления Ташкента.

Нормат Турсунов начал работать в системе органов налоговой службы в 1994 году государственным налоговым инспектором в Акмаль-Икрамовском (ныне Учтепинский) районе Ташкента. В 2010—2017 годах был заместителем, затем первым заместителем председателя ГНУ Джизакской области и начальником ГНУ Навоийской области.