В Ташкенте задержаны двое мужчин, подозреваемых в похищении со стены дома барельефа писателю Назиру Сафарову, сообщила 3 ноября пресс-служба ГУВД столицы. Стоимость барельефа оценивается в 19 млн сумов.

По сообщению УКД ОВД Шайхантахурского района, кража была совершена 30 сентября примерно в 16:00 часов 25-летним Диёром С. и 23-летним Бобуржоном Н. Они скрылись с места происшествия, однако вскоре были установлены и задержаны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 («Кража») Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.

Назир Сафарович Сафаров (1905−1985) — писатель, сценарист и прозаик, драматург, журналист, военный корреспондент, обладатель множества государственных наград. Участвовал в войне 1941−1945 годов.