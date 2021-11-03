В связи со сносом исторической мечети «Ходжа Порсо» в Маргилане в отношении должностных лиц Ферганского областного управления культурного наследия и других лиц возбуждено уголовное дело, сообщил пресс-секретарь генерального прокурора Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Дело возбуждено по статьям 132 («Уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия») и 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») Уголовного кодекса.

О сносе мечети 1869 года постройки и строительстве на её месте нового здания в конце октября написала тележурналист Эльмира Тухватуллина со ссылкой на гида Джамиля Касимова.

В тот же день Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта (образовано в апреле вместо Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом) опубликовало заявление.

Из него следовало, что в ноябре прошлого года научно-экспертный совет бывшего департамента одобрил проектное предложение о строительстве дополнительных зданий на территории мечети с целью создания удобств для посетителей. После вынесения этого заключения исторические части мечети были разобраны опытными реставраторами и пронумерованы.

Позже агентство обновило своё сообщение. Из него была убрана часть о выдаче положительного заключения и добавлена информация о том, что проводится анализ выданного заключения и начата служебная проверка.

Хокимият Ферганской области в своём комментарии заявил, что мечеть была построена не в 1869 году, а в 1918-м, в здании были трещины, а фундамент осел. Из-за риска обрушения здания, которое использовалось для молитв, в 2019 году администрация мечети обратилась в контролирующие органы для проведения технической экспертизы здания. Экспертиза установила, что конструкции здания не отвечают требованиям безопасности. Поэтому был разработан проект сноса мечети и строительства нового здания, на что было получено экспертное заключение ответственных ведомств.

Позже Агентство культурного наследия сообщило о результатах служебной проверки. В ведомстве заявили, что научно-экспертный совет единогласно отклонил проектное предложение из-за отсутствия у проектной организации лицензии и отсутствия исторического генерального плана здания. При разработке нового генерального плана комплекса было предписано сохранить здания на территории мечети.

Мечеть «Ходжа Порсо» была включена в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия постановлением Кабинета министров от 4 октября 2019 года.