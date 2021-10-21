Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана сообщило о результатах служебной проверки по факту сноса мечети «Ходжа Порсо» (панорамный вид) в Маргилане.

Агентство напомнило, что мечеть включена в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия постановлением Кабинета министров от 4 октября 2019 года. Согласно перечню, мечеть была построена в XIX веке.

Осенью 2020 года научно-экспертный совет при Департаменте культурного наследия Министерства культуры (прежнее название Агентства культурного наследия) рассмотрел проектное предложение о строительстве дополнительных зданий и сооружений на территории мечети.

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По итогам рассмотрения Управлению культурного наследия Ферганской области было дано предписание обратить внимание при разработке нового генерального плана комплекса сохранению комплекса зданий на территории мечети и соответствию внешнего вида новых сооружений традиционной архитектуре Маргилана.

В сообщении утверждается, что совет единогласно отклонил проектное предложение по причине отсутствия у проектной организации лицензии и несоответствия внешнего вида старых и новых зданий.

Результаты изучения с подтверждающими документами направлены в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки ситуации, говорится в заявлении.

О сносе мечети и строительстве на её месте нового здания сообщила журналистка Эльмира Тухватуллина со ссылкой на гида Джамиля Касимова.

Хокимият Ферганской области в своём комментарии заявил, что в здании мечети были трещины, а её фундамент осел, что представляло угрозу для прихожан.

«В связи с отсутствием технической возможности реставрации или реконструкции здания был разработан проект сноса и повторного строительства здания и было получено экспертное заключение ответственных ведомств», — говорится в комментарии.

При этом в хокимияте заявили, что мечеть была построена не в 1869 году, как писали СМИ, а в 1918-м.