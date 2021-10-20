Хокимият Ферганской области прокомментировал сообщение о сносе в Маргилане исторической мечети «Ходжа Порсо» и строительстве её нового здания.





В заявлении говорится, что мечеть была построена не в 1869 году, как сообщили СМИ, а в 1918-м, в её здании были трещины, а фундамент осел. Из-за опасности обрушения здания, которое использовалось для молитв, в 2019 году администрация мечети обратилась в контролирующие органы для проведения технической экспертизы здания. К заявлению прикреплены фотографии, сделанные в 2019 году.





В ходе технической экспертизы, проведённой в ноябре 2019 года, было установлено, что конструктивные и структурные решения здания не отвечают нормативным требованиям безопасности. В конструкции стен, построенных из сырого кирпича, и фундаменте имелись разрушения, под воздействием влаги стены начали осыпаться, говорится в сообщении.





«В связи с отсутствием технической возможности реставрации или реконструкции здания был разработан проект сноса и повторного строительства здания и было получено экспертное заключение ответственных ведомств. В настоящее время на месте старой мечети возводился новое современное здание на 1500 мест со всеми удобствами», — отмечается в сообщении.





Резные колонны и элементы расписного потолка старой мечети пронумерованы реставраторами и находятся на хранении. Айван мечети будет восстановлен в прежних размерах и в прежнем виде, заверили в областной администрации.



