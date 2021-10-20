В Маргилане снесена мечеть «Ходжа Порсо», построенная в 1869 году (виды мечети на 360 градусов). На её месте возводят новое здание, сообщила журналистка Эльмира Тухватуллина со ссылкой на гида Джамиля Касимова.





Старая мечеть и строительство новой мечети. Фото: Джамиль Касимов.

«Той самой мечети 1869 года постройки, о которой рассказано во многих лайфжурналах путешественников и оставлено немало снимков, и куда до пандемии охотно водили экскурсии, уже нет, а колонны и расписной потолок разобранными брёвнами просто, как бесхозные, валяются на земле в пыли», — написала она в Facebook.

Часть фрагментов снесённой мечети. Фото: Джамиль Касимов.

На месте разрушенного здания строят новую мечеть из жжённого кирпича. Джамиль Касимов сообщил, что колонны обещают поставить на месте айвана. Он прислал снимки, сделанные на этом же месте в 2019 году, а также видео того, как выглядит место сейчас. Когда именно был разрушен объект, не уточняется.

Потолок и одна из колонн старой мечети. Фото: Джамиль Касимов.

«Туристы из Англии были шокированы: как можно было разрушить такую красоту — это ведь как раз то, что и делало данный объект туристически привлекательным? А новодел он и есть новодел», — заявила журналистка.

Реакция Агентства культурного наследия

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта сообщило о начале служебной проверки.

В сообщении говорится, что 3 декабря 2020 года в Научно-экспертный совет при Департаменте культурного наследия при Минкульте был представлен проект по строительству дополнительных зданий, прилегающих к территории мечети, для создания благоприятных условий для посетителей. Агентство изучает заключение совета и обещало предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.





Потолок старой мечети. Фото: Джамиль Касимов.

Мечеть «Ходжа Порсо» («Хожа Форсо») на улице Бахтиёрлик, 100 в Маргилане входило в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия как архитектурный памятник.

Сооружение было также включено в Программу приоритетной реставрации объектов культурного наследия на туристических маршрутах на 2021−2025 годы, утвержденную Кабинетом министров 24 февраля 2021 года.

Проект реконструкции мечети «Ходжа Порсо». Фото: глава Ферганского областнго управления Агентства культурного наследия Алишер Хусанов.

Мечеть также использовалась Ферганским областным представительством Управления мусульман Узбекистана в качестве официального молельного зала, говорится в сообщении.