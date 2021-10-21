Хоким Чирчика (Ташкентская область) Санжар Юсупов 21 октября подписал распоряжение о вакцинации от коронавируса сотрудников всех объектов торговли и сферы услуг. Документ опубликован на портале E-Qaror.

В течение недели планируется организовать мобильные бригады для вакцинации сотрудников, работающих во всех типах объектов торговли и производственных объектах пунктов обслуживания населения (общепит, салоны красоты и другие).

Вакцинация указанных работников также будет проводиться в пунктах вакцинации городского медицинского объединения.

В распоряжении говорится о прекращении деятельности торгово-сервисных объектов и расторжении трудовых договоров с работниками, необоснованно отказавшимися от вакцинации в соответствии с недавно обновлённой статьей 113 Трудового кодекса. Отметим, что согласно этой статье, работодатель может отстранить, но не уволить сотрудника за отказ от профилактической вакцинации.

В июле в стране была введена обязательная вакцинация от COVID-19 ряда категорий граждан старше 18 лет: сотрудники торговых и сервисных объектов, спортивных школ, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, военнослужащие, работники общепита и другие. До 1 сентября они должны были получить первую дозу вакцины, до 1 октября — вторую, до 1 ноября — третью (кроме случаев противопоказаний по здоровью).

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. По состоянию на 20 октября в стране использовано 24,5 миллиона доз вакцин. Первую дозу получили 13 миллиона человек, вторую — 7,76 миллиона, третью — 3,72 миллиона. Полный курс вакцинации на 18 октября прошли свыше 5,78 миллиона человек (около 27% постоянного населения старше 18 лет).