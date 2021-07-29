Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время визита на предприятие Jurabek Laboratories 29 июля ознакомился с информацией о ходе вакцинации населения от коронавируса. «Газета.uz» публикует данные об охвате населения вакцинацией, стоимостью поставляемых в страну вакцин и дальнейших планах правительства.

Материально-техническая база

1 — национальный склад для хранения вакцин;

14 — региональных складов для хранения вакцин;

206 — специальных автомобилей;

206 — районных (городских) складов для хранения вакцин;

10121 — термосумки и термоконтейнеры для перевозки вакцин;

457 — холодильников;

148 — генераторов;

17 — авторефрижераторов.

Кадры

8000 — вакцинаторов;

10 тысяч — семейных врачей;

33 тысяч 343 — патронажных медсестёр.

Расходы на организацию вакцинации

9,1 млн шприцев — 3,6 млрд сумов

91 тысяча безопасных коробок — 502,2 млн сумов

лекарства для 3138 пунктов вакцинации и 820 мобильных бригад — 1,3 млрд сумов

около 17 тонн медицинской ваты — 0,9 млрд сумов

12,3 тонны медицинского спирта — 370 млн сумов

Стоимость вакцин

Примечание: Стоимость рассчитана на основе опубликованных данных. Вакцина AstraZeneca поставлялась в рамках глобальной программы COVAX.

Ход вакцинации (на 28 июля)





Всего в Узбекистане вакцинации подлежат свыше 21,4 миллиона человек старше 18 лет. На 28 июля полный курс вакцинации прошли только 1,14 миллиона (5,4%). Всего использовано 6,98 миллиона доз вакцин, из них на первую дозу приходится 4,48 миллиона.

В разрезе регионов самые высокие показатели вакцинации — в Наманганской области (7,8%), Андижанской (6,6%), Джизакской (6,4% и Ферганской области (6,3%). Наименьшие показатели — в Кашкадарьинской (3,7%), Ташкентской (3,7%) областях и Каракалпакстане (4,6%).

Темпы вакцинации населения превысили 200 тысяч доз в день.

Цели

Правительство поставило цель вакцинировать 70% населения до 1 ноября. Всего планируется закупить ещё 17,9 миллиона доз вакцин:

Moderna — 3 миллиона (прибывает 30 июля);

Pfizer-BioNTech — 1,2 миллиона;

ZF-UZ-VAC-2001 — 12 миллионов;

«Спутник V» — 1,7 миллиона.

Кроме того, планируется приобрести 982 холодильника и морозильника и 545 компьютеров.

Более того, намечено добиться межгосударственного признания сертификатов о вакцинации и усовершенствовать нормативно-правовую базу, связанную с процессом вакцинации.

Депутаты ранее приняли поправки, которые должны узаконить обязательную профилактическую вакцинацию отдельных категорий населения и позволит работодателям отстранять сотрудника от работы при отказе от профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний). Парламентарии ожидают, что массовая вакцинация предотвратит новые волны СOVID-19.