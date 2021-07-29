Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время визита на предприятие Jurabek Laboratories 29 июля ознакомился с информацией о ходе вакцинации населения от коронавируса. «Газета.uz» публикует данные об охвате населения вакцинацией, стоимостью поставляемых в страну вакцин и дальнейших планах правительства.
Материально-техническая база
- 1 — национальный склад для хранения вакцин;
- 14 — региональных складов для хранения вакцин;
- 206 — специальных автомобилей;
- 206 — районных (городских) складов для хранения вакцин;
- 10121 — термосумки и термоконтейнеры для перевозки вакцин;
- 457 — холодильников;
- 148 — генераторов;
- 17 — авторефрижераторов.
Кадры
- 8000 — вакцинаторов;
- 10 тысяч — семейных врачей;
- 33 тысяч 343 — патронажных медсестёр.
Расходы на организацию вакцинации
- 9,1 млн шприцев — 3,6 млрд сумов
- 91 тысяча безопасных коробок — 502,2 млн сумов
- лекарства для 3138 пунктов вакцинации и 820 мобильных бригад — 1,3 млрд сумов
- около 17 тонн медицинской ваты — 0,9 млрд сумов
- 12,3 тонны медицинского спирта — 370 млн сумов
Стоимость вакцин
Примечание: Стоимость рассчитана на основе опубликованных данных. Вакцина AstraZeneca поставлялась в рамках глобальной программы COVAX.
Ход вакцинации (на 28 июля)
Всего в Узбекистане вакцинации подлежат свыше 21,4 миллиона человек старше 18 лет. На 28 июля полный курс вакцинации прошли только 1,14 миллиона (5,4%). Всего использовано 6,98 миллиона доз вакцин, из них на первую дозу приходится 4,48 миллиона.
В разрезе регионов самые высокие показатели вакцинации — в Наманганской области (7,8%), Андижанской (6,6%), Джизакской (6,4% и Ферганской области (6,3%). Наименьшие показатели — в Кашкадарьинской (3,7%), Ташкентской (3,7%) областях и Каракалпакстане (4,6%).
Темпы вакцинации населения превысили 200 тысяч доз в день.
Цели
Правительство поставило цель вакцинировать 70% населения до 1 ноября. Всего планируется закупить ещё 17,9 миллиона доз вакцин:
- Moderna — 3 миллиона (прибывает 30 июля);
- Pfizer-BioNTech — 1,2 миллиона;
- ZF-UZ-VAC-2001 — 12 миллионов;
- «Спутник V» — 1,7 миллиона.
Кроме того, планируется приобрести 982 холодильника и морозильника и 545 компьютеров.
Более того, намечено добиться межгосударственного признания сертификатов о вакцинации и усовершенствовать нормативно-правовую базу, связанную с процессом вакцинации.
Депутаты ранее приняли поправки, которые должны узаконить обязательную профилактическую вакцинацию отдельных категорий населения и позволит работодателям отстранять сотрудника от работы при отказе от профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний). Парламентарии ожидают, что массовая вакцинация предотвратит новые волны СOVID-19.
Антон Павлович
До 1 июля обещали 4млн полностью привитых. За 4 месяца привили чуть более 1 мл. То есть за следующие 3 месяца привьют более 10 млн? Ну ну..
Антон Павлович
Закупите американских и российских вакцин для 12 млн. Оставьте китайскую для депутатов и чиновников. Вакцинация у нас просто рванет вверх.
Anton Kudryavtsev
Узбекистан же подписал NDA с китайской стороной..
“Узбекистан и Китай подписали межправительственное соглашение о неразглашении информации о цене вакцины ZF-UZ-VAC 2001“ (https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/uzbekistan-i-kitay-podpisali-mezhpravitelstvennoe-soglashenie-o-nerazglashenii-informatsii-o-tsene-v/)
oyb_ uzb!
Почему не производятся у нас Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca или Sino Vac? Ну или хотя бы по больше закупали бы? Ведь этих признало мировое сообщество и ВОЗ. А Спутник никто не будет признавать, т.к. не соответствует критерием, не прошла клинические испытание. В России народ тоже не доверяет Спутнику и тому подобным, вот и вводит власть обязательную вакцинацию, доверяли бы, народ сам бы пошёл вакцинироваться.