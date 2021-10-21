Органы прокуратуры раскрыли убийство жителя Касанского района Кашкадарьинской области, который последние девять лет считался без вести пропавшим, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, 24 января 2012 года гражданин Т. Г. выехал из дома в махалле «Корабуйин» на своём автомобиле Nexia и пропал.

Машина была найдена на заднем дворе многоэтажного дома в махалле «Маданият» в Самарканде. При осмотре на разных частях автомобиля обнаружены 14 отпечатков пальцев и ладоней. Прокуратура Каршинского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Совместными усилиями сотрудников прокуратуры и Управления внутренних дел Кашкадарьинской области были проведены масштабные оперативные мероприятия и раскрыто особо тяжкое преступление, говорится в сообщении.

В ходе следствия были установлены подозреваемые в умышленном убийстве: М. О., Т. А. и Д. С. По данным Генпрокуратуры, они закопали тело в поле в Чиракчинском районе Кашкадарьи, а автомобиль оставили в Самарканде. Это было полностью подтверждено их показаниями, найденными на месте преступления отпечатками пальцев и другими уликами, а также в ходе проверки и сопоставления показаний на месте происшествия, заявили в Генпрокуратуре.

По данному факту трём лицам предъявлено обвинение по статье 97 Уголовного кодекса и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие ведёт прокуратура Кашкадарьинской области.