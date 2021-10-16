На Олимпийских играх в Токио борец вольного стиля Бекзод Абдурахманов выиграл бронзовую медаль для Узбекистана. Тренер спортсмена Олим Хикматов в интервью «Газете.uz» рассказал, какую роль наставники играют в жизни спортсменов, что нужно для достижения результатов и как борец Бекзод Абдурахманов шёл к медали на играх в Токио.

Из личного архива Олима Хикматова.



— Как вы стали тренером и почему захотели им стать?

— В детстве я занимался вольной борьбой. Мой тренер Александр Борисович Пятигорский был моим идеалом: честный, трудолюбивый, добросовестный человек, профессионал своего дела.

Мы часто ездили на молодёжные и юношеские соревнования. Я выиграл несколько турниров среди юношей в Ленинграде и Москве. Два раза мы были в Болгарии, а также ездили в Афганистан на соревнования среди взрослых. В этих странах я занял вторые места. Я был лидером сборной Узбекистана и чувствовал эту ответственность.

Но я рано ушёл из спорта и начал помогать своему наставнику тренировать детей. Хотелось помочь ребятам. И они потихоньку начали показывать результаты.

— Чем бы вы занимались, если бы не стали тренером?

— Мой папа хотел, чтобы я стал спортивным журналистом. В конце 10-го класса я даже успел напечатать две-три статьи в газете «Физкультурник Узбекистана». Но тренеры сборной сказали мне: «Если ты хочешь идти в спорт, поступай в Физкультурный институт, а если хочешь стать журналистом — на факультет журналистики».

В итоге я пошёл в Физкультурный институт, чтобы потом работать тренером. Но если бы я им не стал, то выбрал бы спортивную журналистику.

— Спортсмены проводят с тренерами много времени. Говорят, тренер — это практически член семьи. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Многие ребята слушают тренера и верят ему больше, чем родителям. Много было таких случаев, когда родители приходили ко мне и жаловались, что дети их не слушаются. И так получалось, что они через тренеров воспитывали своих детей.

Я думаю, многие дети не особо боятся своих родителей, не слушают их. А когда они приходят в зал и видят, что 30−40 человек боятся одного тренера, они тоже начинают слушаться. Потому что боятся, что их выгонят из спортзала. Родители же не выгоняют их из дома.

Кроме того, некоторые дети видят своих родителей по полчаса утром и вечером. А с тренером они ездят на соревнования и сборы, проводят с ними по 20 дней. Так они становятся близкими людьми. Тренер — как второй отец.

Из личного архива Олима Хикматова.



— Какие ценности вы прививаете своим подопечным?

— Мы стараемся с малых лет воспитывать в них честность, трудолюбие, чистоплотность и ответственность за свои слова.

Я им всё время говорю, чтобы учились в школе на отлично, помогали родителям дома стирать, убираться. А на тренировке им нужно выкладываться полностью и отдавать все свои силы.

Если они будут придерживаться всего этого, у них не будет свободного времени на ненужные вещи. Например, я им всегда говорю, чтобы после 9 часов вечера не ходили на улице с друзьями, чтобы старших уважали, какими бы они ни были. С детства им говорю, чтобы слабых никогда не обижали: «Вы тренируетесь не для того, чтобы на улице кого-то обижать, а показывать результаты в спорте».

Им также нужно соблюдать режим: приходить на тренировки вовремя, вовремя ложиться спать. Без соблюдения спортивного режима никакого результата не будет.

Я говорю им, что главное — быть хорошим человеком, а спортивные результаты уже на втором плане. Среди моих учеников плохих, недисциплинированных ребят нет. Я их либо перевоспитаю, либо расстанусь.

— Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы побеждать?

— Надо быть целеустремленным, выполнять все задания тренеров, оставаться после тренировки и ещё поработать. Работать, работать и ещё работать.

Например, Бекзод Абдурахманов с детства раньше всех приходил на тренировку и последним уходил. С техникой у него было туговато. Техника некоторых других ребят была лучше, чем у него. Были более талантливые ребята. Но он был трудолюбивее их и духа у него было больше. В бою он никогда не мандражировал, он всё время работал над собой. За счёт этого он выигрывает.

А те, у кого были и техника, и талант, и лень, уже сошли с дистанции.

Из личного архива Олима Хикматова.



— Чемпион — это прежде всего талантливый или трудолюбивый спортсмен?

— К нам приходит много талантливых ребят. Вы думаете, что этот парень будет отличным борцом. Они рано начинают выигрывать за счёт своего таланта, поэтому успокаиваются и всё меньше тренируются.

А дети, у которых нет таланта, своим трудолюбием хотят доказать, что они тоже могут. Они работают, целеустремленно тренируются, соблюдают режим, за счёт чего добиваются успехов.

Мало талантливых и одновременно трудолюбивых спортсменов. Чемпиона можно увидеть, а он может не стать чемпионом.

— Как вы думаете, каким тренером считают вас ваши воспитанники?

— Ребята обо мне могут сказать, что я порядочный, честный и справедливый.

— Как вы раскрываете способности своих подопечных?

— В случае с Бекзодом Абдурахмановым мы вместе разрабатывали его технику в подростковом возрасте. Я тренировал его ещё в юношестве, учил азам техники. У нас был сильный состав и дружеская атмосфера в команде, а он всегда старался подтягиваться к ним.

Хотя наша команда была сильной, ни один из моих подопечных не состоял в сборной, а тренеры включали только своих парней. Я часто возил своих воспитанников в Турцию на молодежные турниры, хотя они были юношами. Я думаю, из-за этого они не потерялись и продолжали тренироваться.

Из личного архива Олима Хикматова.



— Как вы мотивировали Бекзода перед решающим сражением?

— На Олимпиаде нас вместе поместили в карантин. Мы весь день сидели в одной комнате, и чтобы ребята не падали духом, я начал утешать их: может, изоляция — к лучшему. У нас был свой транспорт, который возил прямо из гостиницы на соревнования.

В первом раунде Олимпийских игр Бекзод встретился с пуэрториканцем. Я сказал ему, что он сильнее пуэрториканца, что он уже одерживал победу над ним и должен победить сейчас. Бекзод очень хорошо знал своего соперника. Я немного подсказал ему тактику. Он вышел и выиграл со счётом 10:0.

К сожалению, во втором круге он проиграл двукратному чемпиону мира Заурбеку Сидакову. Они боролись в первый раз. Я ему сказал придерживаться тактики борьбы с пуэрториканцем, но почему-то он выбрал тактику россиянина и проиграл.

Затем он победил Аугусто Мидана из Гвинеи-Бисау. Потом в борьбе за третье место победил Данияра Кайсанова из Казахстана. Кайсанова он уже побеждал. Я показал ошибки этого спортсмена Бекзоду и объяснил, как бороться с ним.

— Что вы почувствовали, когда Бекзод завоевал олимпийскую медаль?

— Если ваш подопечный ведёт 12:0, вы уже знаете, что он выиграет, и как-то спокойно к этому отнеситесь. Но на следующий день уже осознаёте, что он выиграл олимпийскую медаль и вошел в историю Узбекистана.

А когда человек выигрывает схватку за 20 секунд до конца, но потом проигрывает, это уже другие ощущения. Когда Гулом Абдуллаев выигрывал россиянина за 12 секунд до окончания схватки, я думал: «Неужели Гулом выиграл». Я был уже уверен, что он победит, но он проиграл.

Любая олимпийская медаль — это уже история. Есть ребята, которые два-три раза становятся чемпионами мира, но олимпийской медали у них нет. А есть спортсмены, которые никогда не побеждали в крупных турнирах, но способные завоевать олимпийские медали.

Из личного архива Олима Хикматова.



— Какие теперь у вас планы?

— В следующем году в китайском Ханчжоу пройдут Азиатские игры. А в 2023 году будет Чемпионат мира, который предоставит лицензию на парижскую Олимпиаду. Потом уже Париж-2024.

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