В последний день летних Олимпийских игр в Токио узбекский боксёр Баходир Жалолов одержал победу над своим американским соперником Ричардом Торресом и принёс Узбекистану третью золотую медаль. В интервью «Газете.uz» тренер чемпиона Рахматжон Рузиахунов рассказал о выборе своей профессии, правилах, которым должны следовать спортсмены, и переживаниях после олимпийского финала.

— Как вы стали тренером и почему захотели им стать?

— Я начал тренерскую деятельность сразу после выпуска из Ангренского педагогического колледжа в 1986 году. Мой отец был тренером по футболу. Он говорил мне: «Сынок, это хорошая профессия. В этой профессии перестанут нуждаться лишь тогда, когда люди прекратят заводить детей». Родитель отдаёт своего ребёнка в спорт, чтобы он вырос хорошим человеком. Поэтому отец посоветовал мне выбрать этот путь.

Однако стать тренером я захотел ещё в детстве. Ребёнком я тоже занимался спортом. Мой рост был чуть ниже среднего, поэтому на тренировках я зачастую стоял в первом ряду. Дети любили быть на передовой, потому что остальные должны были повторять за ними — как за тренером.

— Что бы вы делали, если бы не стали тренером?

— Я всегда обожал машины, любил скорость и интересовался ремонтом автомобилей. Но если бы я родился заново, я бы всё равно стал тренером. Тренер проводит время с молодёжью и выполняет вместе с ними хотя бы одно упражнение в день. Ощущение юности не покидает тренера. Вот почему я так люблю свою профессию.

— Спортсмены проводят с тренерами много времени. Говорят, тренер — это практически член семьи. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Это и вправду так. Многие родители приходят и рассказывают об изменениях в своих детях, которые они заметили. Они говорят: «Рахматжон, только не говорите моему ребёнку, но он стал таким или таким. Спросите его, пожалуйста, вам-то он скажет».

Я говорю своим ученикам: «Обо всём новом в первую очередь вы должны ставить в известность меня. Неважно, хорошее это или плохое, я постараюсь принять меры». Поэтому ребята опираются на тренера, делятся с ним переживаниями, что гложут их: может, влюбились, а может, у них проблемы.

— Какие ценности вы прививаете своим подопечным?

— Сегодня в Узбекистане существует такой девиз: «Не спрашивай, что твоя страна или президент сделали для тебя, спроси, что ты можешь сделать для Узбекистана». Мы учим спортсменов ставить такие цели, действовать первыми, а не ждать действий от других.

Если спортсмен получил путёвку на Олимпийские игры, он должен постараться сделать всё, чтобы остаться в истории — стать чемпионом. Я им говорю: «Ты дошёл до этого момента. Но это не навечно, потому что за тобой уже идут молодые ребята. Ты теперь должен сделать что-то для страны, президента и своих родителей. Ставь себе такую цель».





Мухаммадкадыр Абдуллаев в 2000 году стал первым олимпийским чемпионом в истории узбекского бокса. После этой победы в течение 16 лет ни один наш боксёр не брал олимпийское «золото», хотя мы ездили на игры. В 2016 году в Рио трое наших спортсмена стали олимпийскими чемпионами по боксу, а в этом году и Баходир Жалолов вошёл в историю.

— Каким правилам должны следовать ваши подопечные?

— В первую очередь для их развития важно питание. Спортсмены должны питаться три раза в день, восполнять потерянные после тренировки калории, вовремя спать и вовремя просыпаться. Спортсмен теряет 5000 калорий за одну тренировку.

По утрам они обычно потребляют более девяти видов пищи: казы, рыбья икра, каша, компот, хлеб, мясо, яйца, сливочное масло, миндаль, фисташки, сушеные абрикосы. Это всё, что я могу перечислить по памяти. На обед первое и второе блюдо, салат, фрукты, компот, хлеб, чай. То же самое и на ужин: первое и второе блюдо, салаты, шоколад и бананы.

Перед соревнованиями и во время турниров они не могут никуда уйти, не спросив нас. Они также обязаны соблюдать правила медицинского характера.

Во время тренировочных сборов после 22:00 мы забираем у них телефоны. В первые дни тренировок мы договариваемся об этом на собрании. Если у них обнаружится второй, запасной телефон, мы его сломаем. Все дают слово, что согласны с этими правилами.

Почему мы забираем телефоны? Не для того, чтобы они не смотрели что-то в интернете. Спортсмен должен изучать своих соперников. У многих есть девушки, которых они любят. Если кому-то из них девушка позвонит и скажет: «Я выхожу замуж за другого», голова спортсмена уже будет забита другим. Или любимый домашний питомец умер дома. Это может сильно повлиять на спортсмена.

Когда придёт время, мы вернём им телефоны. В первую очередь должен быть порядок. Если нет порядка, хороших результатов добиться сложно.

— Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы побеждать?

— Для победы в первую очередь нужна дисциплина. Среди моих учеников дисциплинированным можно назвать Исроила Мадримова. Во время сборов или мероприятий он ест в меру и обдуманно: он знает, что ему можно, а что нельзя, чтобы держать вес под контролем.

Эльшод Расулов всегда соблюдает порядок. Боксёрская капа, бандаж, спортивная форма — всё должно лежать отдельно. У боксёра должны быть даже свои ножницы. У Эльшода есть эти качества. Если у боксера есть эти качества, то его дела пойдут вперёд.





Боксёр также должен вести свой личный дневник. Он должен записывать туда, с кем он боксировал, в каком раунде и как он выиграл или проиграл. Если боксёр дисциплинирован и выполняет задачу, поставленную во время тренировок, он, безусловно, может выиграть все соревнования.

Многие говорят, что у боксеров слабо развит интеллект. На самом деле нет никого, у кого мозг работал бы быстрее чем у боксера. Боксеру нужно очень быстро думать. Чтобы развить их когнитивные способности, в колледжах олимпийского резерва в Ташкенте и Чирчике тренеры по боксу заставляют спортсменов разгадывать кроссворды и играть в шахматы. Если мозг боксера хорошо не работает, он начнёт пропускать удары.

— Как быстро вы можете разглядеть в спортсмене чемпиона?

— В зависимости от роста и движений спортсмена можно сказать, есть ли у него будущее. Но все равно всё зависит от тренера и самого спортсмена.

По действиям и тренировкам Баходира Жалолова мы знали, что он будет чемпионом на всех соревнованиях. Он был высоким и самым старшим в своей возрастной категории.

Есть такое понятие, как возрастная перемена. Например, боксёр может быть олимпийским и азиатским чемпионом или чемпионом мира среди молодежи. Но после перехода в другую категорию он не может показать такие же успешные результаты. А спортсмены, которые не преуспели в молодёжной категории, вполне могут раскрыться, когда перейдут во взрослую категорию.

— Как вы думаете, каким тренером считают вас ваши воспитанники?

— Недавно был такой случай. Когда мы собрались со всеми спортсменами, Баходир Жалолов сказал: «Ребята, нашему тренеру Рахматжон ака 53 года, он такого же возраста, как наши отцы. Давайте теперь обращаться к нему „Рахмат тога“». Теперь в разговорах между собой они так называют меня.

Когда Баходир Жалолов выиграл в финале, я сказал ему: «Молодец, ты мой сладкий, мой дорогой!» Я балую своих внуков точно так же. Баходир ровесник моей старшей дочери. Я люблю его как своего ребёнка.

Как бы нас ни называли наши ученики, когда они стоят в строю, мы, тренеры, говорим им: «Ребята, даже если вы не уважаете нас, уважайте наш труд. Можете даже не здороваться с нами после того, как станете олимпийскими чемпионами».

Почему мы так говорим? В молодости мы тоже этого не понимали. Сейчас мы знаем, что надо делать в бою, но мы слишком стары, чтобы выйти на ринг. Мы говорим: «Если вы не сделаете этого сейчас, вы пожалеете об этом, когда повзрослеете».

— Как вы раскрываете способности своих подопечных?

— В сборную приходят не формирующиеся спортсмены, а уже полноценно готовые ребята. После того, как первый тренер хорошо подтянет юного спортсмена до нужного уровня, его вызывают в юношескую сборную, а затем в национальную. А в сборной мы учим спортсмена тем качествам, которых ему не хватает и которые он раньше не получал.

— Как вы мотивировали Баходира перед решающим сражением?

— Его первой мотивацией было обещание, данное президенту. Я старался не давать ему мотивацию на сборах. Почему? Потому что, если мотивировать человека, каждый день произнося его имя, для него это станет чем-то обыденным. А вот если давать ему мотивацию, когда он в чужой стране, где его никто не знает, то результат будет другим.

Я дал ему мотивацию в Токио. «Ты давал обещание президенту, давал обещание своей матери», — сказал я Баходиру.

— Что вы почувствовали, когда Баходир взял «золото»?

— Сначала нахлынули слёзы радости. Потому что после того, как Баходир вышел в финал, мы ждали последний бой шесть дней. В это время мы старались не сидеть на месте и пытались постоянно держать Баходира в хорошем духе. Последние дни перед финалом мы изучали его соперника.

После победы я не хотел оставаться в Токио ни минуты. Хотел сойти с ринга и сесть в самолёт. Мы очень устали, потому что соревнования по боксу начинаются в начале Олимпиады и заканчиваются в самый последний день. Мы соскучились по дому. Мы тяжело перенесли спорные решения судей, были морально истощены и сильно потрясены, наблюдая за нашими боксёрами. Узбекский бокс пять лет держался на вершине мирового бокса. Судьи решили отыграться на Олимпийских играх в Токио.

— Победа и поражение — очень эмоциональные моменты. Как справиться с эмоциями?

— Человеку, не познавшему поражений, сложно по достоинству оценить победу. Если спортсмен побеждал всё время, а потом в один день проиграл — это переломный момент, ничего хуже быть не может. В череде побед должны быть и поражения.

У многих наших спортсменов были поражения после прошлой победоносной Олимпиады. Причина тому — то, что мы не видели их после турнира в течении полугода. Их постоянно возили на мероприятия. Это и было причиной поражения. Потом они восстановились, перешли в профессиональный бокс и продолжили выступать хорошо.

— Какие теперь у вас планы?

— 25 августа стартовали тренировочные сборы, куда пригласили более 100 спортсменов. Чемпионат мира на носу — уже через два месяца. Будем готовиться к нему. Бои будут проходить в 13 весовых категориях. Мы будем стараться привлечь как можно больше молодёжи. Наша главная цель — проверить их, испытать. Таким образом, мы продолжим подготовку к парижской Олимпиаде 2024 года.

Сейчас я подумываю о том, что нам не надо тратить слишком много сил на этих соревнованиях. Потому что перед Олимпиадой мы выигрывали и в Азии, и на чемпионатах мира, из-за чего нажили себе много врагов.

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