Таэквондист Улугбек Рашитов принёс Узбекистану первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. В решающем поединке узбекский спортсмен победил чемпиона мира 2019 года 22-летнего британца Брэдли Синдена со счётом 34:29, хотя за 50 секунд до конца поединка узбекистанец проигрывал со счётом 19:23. Улугбек Рашитов — первый таэквондист из Узбекистана, ставший чемпионом летней Олимпиады. Тренер спортсмена Павел Хан в интервью «Газете.uz» рассказал, как воспитать чемпиона и почему труд и упорство важнее таланта.

— Как вы стали тренером и почему захотели им стать?

— Раньше я занимался таэквондо и всегда был в составе сборной нашей страны. Я выступал на чемпионатах мира, Азиатских играх, но не смог завоевать медаль. У меня было чувство, что я чего-то не сделал. Поэтому я стал тренировать, чтобы мои ученики добились результатов, которых не добился я.

— Чем бы вы занимались, если бы не стали тренером?

— В мире много интересных профессий. Но я не знаю, чем мог бы заняться, потому что мне очень нравится моя работа.

— Спортсмены проводят с тренерами много времени. Говорят, тренер — это практически член семьи. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Абсолютно. У меня двое детей, но их я вижу реже своих воспитанников. Мы всё время то на сборах, то в зале. Я ухожу рано утром и прихожу поздно ночью. Я вижу только, как мои дети спят. Мы очень редко собираемся вместе. Тренер становится для спортсмена и родителем, и врачом, и психологом.





— Какие ценности вы прививаете своим подопечным?

— Честность и чувство справедливости. Всё должно достигаться за счёт труда, а не статуса родителей или других факторов. Если человек работает в зале, тренируется, старается, он рано или поздно придёт к своей цели.

Конечно, каждый мой подопечный не станет олимпийским чемпионом, но хорошим человеком должен стать каждый из них.

— Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы побеждать?

— Говорят, спортсмены необразованные и глупые. Но это не так. Спорт высших достижений требует ума и сообразительности. Научить махать ногами можно и обезьяну. Для достижения успехов в большом спорте нужна смекалка, должна выстраиваться тактика. Спортсмены выходят с определенной тактикой против каждого соперника. Кроме того, спортсмен должен быть в меру наглым, в меру неуступчивым. Но прежде всего он должен быть просто хорошим человеком.

— Каким правилам должны следовать ваши подопечные?

— Уважение к залу, старшим, тренерам, послушание. Но я не могу назвать эти правила очень строгими. У нас всё довольно-таки демократично. Конечно, детей можно ругать, чтобы они боялись. Но я не сторонник таких методов. Я сторонник того, чтобы тренера уважали. Не из-за возраста, нет.

Каждый спортсмен — это личность. Все спортсмены разные, и задача тренера найти эту изюминку в каждом. Кто-то застенчивый, кто-то наглый. Скромного нужно подтянуть, чтобы он был более раскрепощённым. Наглого — чуть-чуть приземлить.





— Чемпион — это прежде всего талантливый или трудолюбивый спортсмен?

— За 14 лет работы тренером я видел разное. Есть таланты от природы, а есть приобретённые. Мне кажется, вторые — проект долгосрочный. Если такой человек достигает какой-то цели, он не бросает всё, потому что понимает, какой труд он в это вложил.





В то же время талантливым от природы спортсменам победа может даться очень легко. Поэтому такие быстро остывают. Им становится скучно, они перестают тренироваться. В результате трудолюбивые выходят вперёд.

Но мы только предполагаем, кто будет чемпионом, а бог располагает. Наша задача просто работать, тренировать и выводить спортсменов на высокий уровень.

— Как вы думаете, каким тренером считают вас ваши воспитанники?

— Мне хочется верить, что они охарактеризовали бы меня только с лучшей стороны, в меру строгим. Они делятся со мной своими личными планами. Говорят: «Я хочу жениться, тренер». Иногда я узнаю об этом раньше их родителей. Какой я для них тренер — лучше спросить их.

— Как вы раскрываете способности своих подопечных?

— Одного волшебного пути нет. У нас в зале занимаются 50 человек, у всех разный характер. Мы подбираем методику индивидуально, в зависимости от темперамента. Есть люди, которые не начнут работать, пока их не поругаешь. А есть те, кто замыкается и впадает в депрессию, если только поднимешь на них голос. Работа тренера — это не только научить бить ногами и руками. Тренер — психолог.

— Как вы мотивировали Улугбека перед решающим сражением?

— Мотивировал тем, что мы боремся за Родину. Мы проснулись, и я сказал: «Сегодня — день, когда мы будем творить историю». В истории Узбекистана вообще не было ни одной медали по таэквондо. Мы участвовали в Олимпийских играх с 2004 года. Я всегда мечтал воспитать призёра и чемпиона Олимпиады. Я именно хотел быть первым. Теперь моя мечта осуществилась. Но мы не можем остановиться на достигнутом.

Нам всегда был важен каждый бой, а не только финальный. Я сказал Улугбеку: «Тебе 19 лет. Корейский спортсмен Ли Дэ Хун (играл против Рашитова в ⅛ финала — ред.) уже 10 лет в топе. Хватит ему. Твоё время наступает, и я верю, что ты можешь».





Победа Улугбека Рашитова. Фото: НОК.

По счёту второго раунда против Ли Дэ Хуна мы даже проигрывали — 15:4. У трехкратного чемпиона мира в таком поединке победу забрать нереально. Я не кричал на Улугбека в этот момент. Я ему говорил: «Ула, всего лишь 15:4, ничего страшного!» Если бы я на него кричал, ругал его и гнал вперёд, он, может быть, и не выиграл бы. Ему просто нужно было поверить, что он может.

— Что вы почувствовали, когда Улугбек взял «золото»?

— Может быть, сразу я ничего не почувствовал. Два-три дня мы не понимали, что мы — олимпийские чемпионы. Мы видели медаль в своих руках, понимали: всё, к чему мы так долго шли, свершилось. Но не сразу поверили.

Эта победа не только Улугбека или моя, но и людей, которые помогали нам в этом достижении: сборная страны, спарринг-партнёры, массажисты, тренеры, врачи, председатель нашей ассоциации Шерзод Тошматов и даже те, кто убирается в нашей ассоциации, — они тоже внесли свою лепту.

Это победа всего Узбекистана. Я знаю, как у нас в стране относятся к спорту. Государство нам создало такие условия, что мы просто не могли подвести нашу страну.

— Победа и поражение — очень эмоциональные моменты. Как справиться с эмоциями?

— Спорт — это не «чемпион всегда». На пути к Олимпийским играм в Токио у нас было два промежуточных старта. Мы распробовали соперников в Турции, применили разные тактики. Это как генеральная репетиция.





В следующем году Азиатские игры. Перед ними у нас будет много промежуточных стартов, где не нужна победа. Нужно участвовать в двух боях и сняться с соревнования.

Важнее всего вывести спортсмена на пик формы. Человек — не машина, он не может находиться на пике формы круглый год.

— Какие теперь у вас планы?

— Сейчас наш чемпион отдыхает. У него не получается тренироваться, потому что он каждый день на съёмках. Мы это приветствуем, но, как сказал наш уважаемый председатель ассоциации: «Это уже история. Мы завоевали эту медаль. Двигаемся дальше».

Планы большие. Как минимум повторить, ещё и улучшить. Мы постараемся удвоить и утроить наш результат.

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