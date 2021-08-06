В четырнадцатый день летних Олимпийских игр в Токио борец из Узбекистана Бекзод Абдурахманов (-74 кг) завоевал бронзовую медаль.

Как сообщалось ранее, в 1/8 финала узбекский спортсмен одолел Франклина Матоса из Пуэрто-Рико. В четвертьфинале он проиграл представителю Олимпийского комитета России (ОКР) Заурбеку Сидакову, который в итоге вышел в финал турнира и завоевал золотую медаль.

Таким образом, Бекзод Абдурахманов попал в утешительный этап, где 6 августа победил Аугусто Мидану из Гвинеи-Биссау — 0:10. В борьбе за бронзовую медаль борец вышел на ковёр против казахстанца Данияра Кайсанова и одержал победу со счётом 13:2.

Теперь в копилке сборной Узбекистана четыре медали — две золотые и две бронзовые.