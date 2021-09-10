На одиннадцатый день летних Олимпийских игр в Токио узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев занял первое место в весовой категории 109 кг и завоевал золотую медаль. Он также установил олимпийский рекорд в двух направлениях. Тренер спортсмена Бахром Мендибаев рассказал, как он мотивировал своего подопечного, в чем высшая цель тренера, и поделился своими планами.

— Как вы стали тренером и почему захотели им стать?

— Я тоже был тяжелоатлетом. Я мастер спорта международного класса и неоднократно был чемпионом Узбекистана, медалистом чемпионатов Азии. Я также участвовал в Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в качестве спортсмена. В конце 2012-начале 2013 года после травмы колена решил сменить деятельность на тренерскую. Некоторое время работал помощником болгарского специалиста Йордана Иванова, который был в составе тренеров сборной по тяжелой атлетике Узбекистана. Позже и я стал тренером в сборной нашей страны.

— Что бы вы делали, если бы не стали тренером?

— Я не думал об этом. Может, был бы учителем в школе или работал в органах. Но я никогда не жалел, что выбрал спорт.

— Спортсмены проводят с тренерами много времени. Говорят, тренер — это практически член семьи. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Конечно! Потому что мы можем проводить со спортсменами 24 часа в сутки, особенно во время учебных сборов. Они видят нас чаще, нежели своих родителей. Даже если спортсмены и едут домой, то лишь на один-два дня. Мы тренируем их, воспитываем и учим. Мы как одна семья, в которой все хорошо понимают друг друга.





— Какие ценности вы прививаете своим подопечным?

— Прежде всего, мы учим спортсменов ни в коем случае не терять общечеловеческие ценности. Ни при каких обстоятельствах они не должны терять себя. Мы работаем здесь как одна команда: все от руководства федерации до сотрудников общежития, медработников и поваров работают для спортсменов. Я думаю, в результате этого мы добиваемся высоких результатов.

— Каким правилам должны следовать ваши подопечные?

— Чтобы стать спортсменом, нужно быть дисциплинированным. Только так достигается результат. Если спортсмен нарушает режим, мы перестаем с ним работать. Но наши правила нельзя назвать очень строгими.

Мы ведем запись всех действий и результатов спортсменов: они взвешиваются каждое утро, затем занимаются, обедают, снова занимаются. В нашей команде нет спортсмена, который не следует правилам. Например, олимпийский чемпион Руслан Нуритдинов — самый старший член команды. Несмотря на это, он также следует им.





На тренировках спортсмены теряют много энергии. Им нужно восполнять её, поэтому большое внимание уделяется питанию и витаминам. Наши диетологи подсчитывают, сколько килокалорий необходимо каждому спортсмену. Одним нужно набрать вес, другим — похудеть. В соответствии с этим их и кормят. На завтрак предпочтение отдаётся яйцам, казы, рыбной икре и другим энергетическим продуктам.

— Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы побеждать?

— Для победы нужен талант от Бога, но и его нужно тренировать и развивать. Без упорного труда невозможно достичь результата. Трудолюбивый спортсмен обязательно одержит победу в соревнованиях.

— Как быстро вы можете разглядеть в спортсмене чемпиона?

— Отбирая тяжелоатлетов, мы обращаем внимание на их ноги, талию и мышцы. Некоторые спортсмены бывают сильными с раннего возраста — они вырастают хорошими тяжелоатлетами. Бывают спортсмены среднего уровня, более слабые. Для результата им потребуется больше труда. Если талантливого спортсмена правильно направлять, он покажет результат быстрее.

— Как вы думаете, каким тренером считают вас ваши воспитанники?

— Могут назвать «строгим тренером». Об этом надо спрашивать у спортсменов (смеется).

— Как вы раскрываете способности своих подопечных?

— В 2016 году первый тренер Акбара Фарход Мирзажонов привел его к нам. На тот момент Акбар не был даже членом национальной сборной. Он выступал на чемпионатах Азии среди юниоров и молодёжи. В 2018 году мы приняли его во взрослую сборную страны. И в команде взрослых он проявил себя хорошо. Могу сказать, что Акбар добился успеха благодаря своему упорному труду. Сколько бы лет он ни трудился на пути к Олимпиаде в Токио, он выполнял все свои задания, не пропустив ни одной тренировки.





На чемпионате мира 2019 года Акбар финишировал вторым в рывке. Он был самым молодым среди спортсменов своей группы. После того соревнования мы составили план работы Акбара и начала готовить его к Олимпиаде.

— Как вы мотивировали Акбара перед решающим подъёмом?

— Я сказал ему: «Мы столько времени готовились, это твой решающий „подход“. Ты поднимал это на тренировках, и в этот раз просто сделай это снова».

Психолог сборной профессор Абдуллажон Бегматов:





— Среди спортсменов мы меньше всего работали с Акбаром, потому что его психика устойчива. Другие спортсмены могут быть в хорошем духе утром, а после обеда их настроение меняется. А у Акбара всегда стабильно. Трудно испортить его настроение какой-нибудь мелочью.

— Что вы почувствовали, когда Акбар лидировал в финале?

— Перед Олимпиадой в Ташкенте проходил чемпионат Азии. В том соревновании Акбар занял второе место. По весам, которые он поднимал, мы знали, что он войдет в тройку лучших на Олимпийских играх.

Акбар Джураев. Фото: НОК.

Высшая цель тренера — чтобы его подопечный завоевал олимпийскую медаль. Я был взволнован и сказал: «Мы сделали это!»

— Победа и поражение — очень эмоциональные моменты. Как справиться с эмоциями?

— Победа — это хорошо, но главное, чтобы спортсмен не заболел «звездной болезнью». Привести спортсмена к победе — это хорошо, но сложнее потом его удержать. Если после победы тренеры укажут ему верный путь, спортсмен сможет проявить себя и в других турнирах.

— Какие теперь у вас планы?

— Впереди у нас соревнования. Осенью пройдёт чемпионат мира среди взрослых. Сейчас наша команда готовится к этому соревнованию. В ней также примут участие спортсмены, не участвовавшие в Олимпиаде. В следующем году пройдут Азиатские игры. Мы постараемся показать хорошие результаты и в этом состязании.

Во время Олимпиады мы сказали Акбару: «Ты сделал свою работу. Теперь надо выиграть золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже и стать двукратным олимпийским чемпионом».

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