Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) Феруза Эшматова 8 октября на встрече с журналистами ответила на вопрос о состоянии дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, которая находится в заключении.

По её словам, в стране имеется более 200 исправительных учреждений, которые омбудсман посещает по графику.

«Я лично несколько раз посещала женскую колонию (женская колония общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова — ред.), в том числе с мониторинговым визитом. [С ней] была беседа», — заявила она.

В июле дочь Гульнары Каримовой Иман сообщала, что она и адвокаты не могут встретиться с матерью. «Я вернулась в Узбекистан, чтобы попытаться увидеться с ней, однако правительство продолжает придумывать причины, чтобы держать её без связи с внешним миром; запрет на доступ даже к адвокатам, телефонные звонки, письма и т. д. », — написала она в Instagram.

Феруза Эшматова предположила, что сторонам не удалось встретиться из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Сейчас лично от них к нам не поступало такое обращение [о свидании]», — сказала она.

Омбудсман также отметила, что в настоящее время краткосрочные свидания в колониях возобновились, поскольку Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом «немного ослабила ограничения».

Адвокат осужденной Фанни Маргайраз сообщила газете Le Temps, что 7 и 8 сентября ей удалось навестить клиентку в тюрьме впервые с июня 2019 года.

«На этот раз мы смогли увидеться с ней только в присутствии узбекского адвоката и переводчика. У нее было несколько синяков на руках», — отметила она.

Феруза Эшматова сообщила, что в колонии, где содержится Гульнара Каримова, будет проведён повторный мониторинг.

«Мы проведём мониторинг ещё раз, потому что мы уже там были. Я с ней встречалась. Было всё нормально, когда я с ней встречалась. У нас ещё будет [мониторинг], потому что после мониторинга мы перепроверяем», — сказала омбудсман.

На вопрос, всё ли с ней хорошо, уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека коротко ответила: «Да».

Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии №21 с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд сообщал, что её приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

В мае прошлого года в Узбекистан из Франции были возвращены активы Каримовой на 10 млн долларов. Министерство юстиции обещало регулярно представлять общественности информацию о расходовании принадлежавших ей и возвращаемых в страну средств.

В сентябре прошлого года также стало известно, что Узбекистан и Швейцария достигли рамочного соглашения, согласно которому активы на сумму около 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов Гульнары Каримовой, будут возвращены в Узбекистан.