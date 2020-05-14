В Узбекистан из Франции возвращены активы на 10 млн долларов, преступно нажитые дочерью первого президента страны Гульнарой Каримовой, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что этого удалось добиться в результате усилий Минюста и Генеральной прокуратуры при участии других органов. Активы возвращены 14 мая.

Средства «переведены в республиканский бюджет и будут использованы в общем порядке», говорится в сообщении.

Минюст подчеркивает, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом.

В общей сложности Минюст и Генпрокуратура при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США Франции, России и других стран по возврату «преступно нажитых активов Гульнарой Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов».

«Данные активы не находятся в распоряжении Гульнары Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств. Таким образом, утверждения в СМИ о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану или о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Гульнарой Каримовой или другими частными лицами, не имеют под собой юридических оснований и поэтому не соответствуют действительности», — заявил Минюст.

Ранее Управление по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office) впервые обнародовало подробный список активов, которые, как утверждается, связаны с дочерью первого президента Узбекистана.

Кроме того, Генпрокуратура сообщала о работе над возвратом 70 предметов искусства, обнаруженных при обыске на вилле Гульнары Каримовой в Женеве. Ранее в Узбекистане были арестованы 985 предметов искусства.

В марте Гульнара Каримова была приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Длительные сроки получили и другие фигуранты уголовного дела.