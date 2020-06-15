Власти Узбекистана будут регулярно предоставлять информацию о возвращенных из-за рубежа в государственный бюджет активах Гульнары Каримовой, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Напомним, в мае стало известно о возвращении в страну из Франции активов Гульнары Каримовой на сумму 10 млн долларов. Средства, в частности, поступили от продажи недвижимости в жилом комплексе Triplex по улице маршала Манури в Париже, конфискованной по решению Парижского городского суда от 29 июня 2019 года.

«Эти средства были переведены в госбюджет и будут использованы в общем порядке», — заявили в Минюсте.

«Планируется регулярно представлять широкой общественности открытую информацию о расходовании средств, возвращенных из Франции, на социальные проекты и о ходе их реализации», — говорится в сообщении.

В Минюсте подчеркнули, что что все переговоры и меры по возврату имущества проводятся официально в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом. Ранее ведомство также заявляло, что Гульнара Каримова не играет роли в возвращении активов, реагируя на ее письмо президенту Узбекистана, в котором она заявила о готовности отказаться от претензий на 686 млн долларов, замороженных в Швейцарии, в обмен на прекращение уголовного преследования.

Как отмечается в сообщении, Минюст и Генпрокуратура Узбекистана работают с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Гульнары Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. В январе этого года Генпрокуратура также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против Гульнары Каримовой.