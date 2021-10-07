В Сарыагашском районе Туркестанской области Казахстана на границе с Узбекистаном модернизирован погранично-таможенный пост «Бауржана Конысбаева» (на узбекской стороне — «Яллама»). Его реконструкция началась в октябре 2019 года.

Как сообщило издание Inbusiness.kz, стоимость проекта составила около 15 млрд тенге (35,2 млн долларов). Эта сумма включает новое оборудование — сканеры, весы и т. д. , а также расширение дороги с двух до шести полос. Модернизация позволила увеличить грузовой и пассажирский поток в 5 раз.

«Раньше в сутки — 150−200 машин, сейчас увеличилось до 1000 единиц транспортных средств. По пассажиропотоку, если раньше проходило около 2000 человек в сутки, то сейчас 10 тысяч человек наш пункт пропуска может обслужить, пропустить, проверить и пожелать счастливого пути», — рассказал начальник таможенного поста «Бауыржана Конысбаева» Газиз Аббасов.

Расположение таможенного поста «Яллама» на карте.

Телеканал «Мир 24» уточняет, что пока пункт пропускает только фуры с грузом. С окончанием пандемии здесь начнут принимать граждан Узбекистана и Казахстана.

При отсутствии нареканий таможенное оформление может занять не более 15 минут, полностью исключая человеческий фактор. Проверка (взвешивание, сканирование, система интегрированного контроля) и выдача разрешительных документов происходят дистанционно, отмечает Inbusiness.kz.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГТК Узбекистана, до сегодняшнего дня посты с обеих сторон функционировали в обычном режиме. В комитете уточнили, что в 2020 году пост «Яллама» также проходил реконструкцию на основе принципа «цифровой (умный) таможенный пост». Узбекистан и Казахстан договаривались модернизировать свои посты ещё в декабре 2017 года.