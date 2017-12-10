Рабочая встреча представителей таможенных, пограничных и других ведомств Узбекистана и Казахстана, ответственных за укрепление приграничной инфраструктуры, состоялась 9 декабря на погранично-таможенном посту «Яллама».

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана, встреча была организована в соответствии с «Дорожной картой» по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на узбекско-казахстанской государственной границе, подписанной в ходе официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан в сентябре.

Реализация «дорожной карты» будет способствовать значительному увеличению пропускной способности ключевых пунктов пропуска и созданию благоприятных условий для ускоренного и комфортного передвижения как физических лиц, перемещающихся в пешем порядке либо на частных автомобилях, так и грузоперевозчиков, следующих по транзитным маршрутам через территории двух стран.

Согласно утвержденному плану, в наиболее загруженных пунктах пропуска, имеющих международный статус, в течение 2018−2019 годов намечено выполнение работ по реконструкции, расширению, благоустройству и укреплению приграничной инфраструктуры, в том числе за счет дооснащения современным крупногабаритным рентген-сканирующим оборудованием, передовыми системами радиационного контроля, модернизации систем видеонаблюдения, распознавания автомобильных номерных знаков и взвешивания грузовых автотранспортных средств.

Рабочие группы сторон также посетили приграничные пункты пропуска «Гишт-куприк», «Зангиота» и «Ташкент», где были определены первостепенные задачи по выполнению плана работ.