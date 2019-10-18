С 1 ноября на границе Узбекистана с Казахстаном будет приостановлено движения пешеходов, легковых автотранспортных средств и грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонны через контрольно-пропускные пункты «Яллама» (Чиназский район Ташкентской области) — «Б. Конысбаев» (Туркестанская область).

Это связано с реконструкцией КПП «Б. Конысбаев», которая продлится до первой половины 2020 года, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Участникам внешнеэкономической деятельности, перевозящим товары и транспортные средства через таможенную границу, перевозчикам, водителям легковых автотранспортных средств и пешеходам необходимо выбрать другие контрольно-пропускные пункты.

Ранее Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщал, что в рамках реконструкции КПП «Б. Конысбаев» планируется расширение его территории с 3,6 га до 6 га, полос движения — с 2 до 8, что позволит увеличить пропускную способность с 120 до 500 грузовых автомобилей в сутки.