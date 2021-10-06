Ученики школы №58 в горном селе Гилан Шахрисабзского района Кашкадарьинской области вынуждены заниматься спортом в спортивном зале с прогнившим полом. Об этом 5 октября сообщил Kun.uz учитель физкультуры Нарзулло Шукруллоев.

По его словам, в этом году он обращался 4−5 раз в различные организации, но результата не было.





На публикацию отреагировало Управление народного образования Кашкадарьинской области. В УНО заявили, что школа была построена 1967 году, а в 2014 году для нее было построено новое здание на 200 мест. Два учебных корпуса на 240 мест были капитально отремонтированы.

По данным УНО, спортивный зал школы размером 12×24 м был построен в 2007 году. Пол спортзала быстро пришел в негодность из-за повышенной влажности, связанной с расположением школы в горной местности, а грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Управление народного образования сообщило, что в 2022 году за счёт средств местного бюджета планируется провести ремонт пола спортзала.

«С использованием имеющихся возможностей принимаются меры по первичному ремонту школьного спортзала», — говорится в сообщении.

В начале мая министр народного образования Шерзод Шерматов сообщал, что на реконструкцию и строительство 2615 школ в 2018—2020 годах было выделено в 3−4 раза больше средств, чем в 2016-м и в предыдущие годы. В 2021 году планируется отремонтировать 689 и построить 23 школы, но этого недостаточно.

«Существует 3007 школ, нуждающихся в ремонте (135 — строительство, 1177 — реконструкция, 1695 — капитальный ремонт). Если добавить к ним такие проблемы, как состояние спортзалов, столовых, печи-буржуйки, ограждение, то для решения этих проблем потребуется примерно 36,8 трлн сумов (3,44 млрд долларов). А сумма нашей инвестиционной программы на год составляет около 2 трлн сумов», — заявил он.

Глава МНО тогда попросил депутатов при утверждении государственного бюджета увеличить средства, выделяемые для реконструкции и строительства школ, в том числе на уровне местных бюджетов.