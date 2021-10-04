14−20 октября состоится досрочное голосование по выборам президента Узбекистана, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Согласно Избирательному кодексу, досрочное голосование начинается за 10 дней до выборов (они запланированы на 24 октября) и заканчивается за три дня до выборов.

Участвовать в досрочном голосовании имеют право избиратели, у которых нет возможности в день выборов находиться по месту своего жительства.

Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п. )

Получив и заполнив избирательный бюллетень в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования, избиратель оставляет его в закрытом конверте, который хранится в сейфе УИК. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.

Общее количество зарегистрированных избирателей составляет более 21,2 миллиона человек. В стране организовано 10760 избирательных участков. За рубежом можно будет проголосовать в 49 странах, где образуются 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.

Список избирательных участков

Карта избирательных участков

Найти свой избирательный участок по номеру паспорта

Напомним, на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши, которые проходили в декабре 2019 года, досрочно проголосовали около 150 тысяч человек, в том числе 59,2 тысячи — на участках в Узбекистане и 87,8 тысячи- за рубежом.