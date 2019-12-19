Участие в досрочном голосовании на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши приняли 147029 избирателей воспользовались правом досрочного голосования., сообщил журналистам руководитель секретариата ЦИК страны Худоёр Маматов. Напомним, досрочное голосование началось 12 декабря и завершилось 18 декабря.

Правом досрочного голосования воспользовались 59266 тысячи избирателей на участках в Узбекистане, а также 87803 тысячи граждан, проживающих за рубежом. Наибольшее число проголосовавших за границей — на территории России, уточнили в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, для проведения выборов образовано 10306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны. В едином списке избирателей зарегистрированы более 20,5 миллиона человек, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.

Кроме того, международный пресс-центр по освещению выборов сообщил, что на выборы аккредитованы в общей сложности 825 наблюдателей от 9 международных организаций и 41 зарубежного государства.

В частности, рассказал Худоёр Маматов, ожидается участие: 273 представителей от БДИПЧ ОБСЕ, 66 представителей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 20 — от ШОС, 182 — от СНГ и Парламентской ассамблеи СНГ, 5 — от Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 9 — от Парламентской ассамблеи пяти тюркоязычных государств, 2 делегата — от ЕБРР, 1 человека — от Гаагской конференции по международному праву, 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.

К предстоящим в воскресенье выборам ЦИК напечатал 21 млн бюллетеней из расчета на 150 избирательных округов. Сегодня бюллетени были распределены по избирательным участкам и доставлены окружной избирательной комиссией.

Напомним, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши пройдут в ближайшее воскресенье, 22 декабря.