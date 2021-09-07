Количество избирателей, которые должны принять участие в предстоящих выборах президента, превысило 21,2 миллиона человек. Об этом на международной конференции в Ташкенте 6 сентября сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Глава ЦИК уточнил, что к настоящему моменту в единый электронный список избирателей внесён 21 миллион 249 тысяч 921 человек. Почти 33% от этого количества — 6 миллионов 993 тысячи 924 человека — составляет молодёжь до 30 лет. Из них в выборах впервые примут участие более 880 тысячи человек.

По последним данным ЦИК, для проведения выборов в стране организовано 10760 избирательных участков. Больше всего — в Ферганской (1203), Самаркандской (1111) и Кашкадарьинской (1001) областях.

Зайниддин Низамходжаев также сообщил, что доля молодёжи в возрасте до 31 года в составе комиссий избирательных округов составляет 9%, в возрасте до 41 года — до 28%. Он добавил, что в президентских выборах ожидается участие наблюдателей почти из 50 стран и из десятков международных организаций.

В середине июня ЦИК утвердил смету расходов на выборы президента в размере 300 млрд сумов. Каждая партия на проведение предвыборных мероприятий должна получить по 15,4 млрд сумов, а кандидаты — по 3 млрд сумов. Избирательная кампания стартовала 23 июля.