Узбекистан планирует открыть за рубежом 370 стационарных и передвижных избирательных участков в рамках подготовки к президентским выборам. Об этом было объявлено 11 августа на мероприятии в Министерстве иностранных дел.

В 38 странах, где имеется 54 дипломатических представительства (55 диппредставительств с учетом генерального консульства в Нью-Йорке и представительства страны при ООН), планируется организовать стационарные избирательные участки. В 128 городах в этих странах и 11 государствах, где дипмиссий Узбекистана нет, откроют 316 передвижных пунктов для голосования.

За рубежом проводятся встречи с местными властями, организациями диаспор и руководителями предприятий, где работает много трудовых мигрантов из Узбекистана. Уже налажено сотрудничество с 151 узбекской диаспорой за рубежом, с 34 из которых Агентство по внешней трудовой миграции подписало соглашения о сотрудничестве.

Уже формирован первичный список избирателей, говорится в сообщении.

Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.