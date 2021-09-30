Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды провёл рейд на территории в Ташкенте, выделенной для строительства Центра узбекского национального музыкального искусства маком. В рейде участвовали заместитель председателя Госкомэкологии Исломбек Бокижонов и представители городского комитета по экологии и других структур.

Место строительства центра находится в Шайхантахурском районе между зданием Государственной консерватории Узбекистана и стадионом «Пахтакор» (карта), примерно в полукилометре от площади Мустакиллик.





В ходе изучения выявлено, что ООО «Kosonsoy Bunyod Qurilish», занимающееся строительством, без разрешения обнесло территорию забором и без заключения экспертизы установило бетоносмесительную установку. Строители, которые проживают здесь же, пасут овец и кур. На территории скопилось много мусора. Из повреждённой трубы лилась вода.





Согласно данным Госкомэкологии, на территории, относящейся к Министерству культуры, всего насчитывается 483 дерева, из которых 58 из-за отсутствия полива высохло. Ещё 4 дерева повреждены на месте непосредственного строительства. Шесть деревьев спилено. Ущерб, нанесённый природе, оценён примерно в 250 млн сумов.





По итогам рейда металлический забор, окружающий территорию, был демонтирован. Место было также очищено от мусора, для этого было привлечено 78 человек и 7 единиц специальной техники.





На территории начат ремонт системы полива. Ответственным лицам поручено установить скамейки и освещение для прогулок и отдыха горожан, говорится в сообщении.

О строительстве Центра макома

Создание Центра макома в форме государственного учреждения было предусмотрено постановлением президента о развитии макома от ноября 2017 года. Целями указаны всестороннее изучение макома, развитие связанных с ним исполнительских школ и традиций, создание и обогащение «золотого фонда» макома, а также его широкая пропаганда, в том числе за рубежом.

В январе 2020 года постановлением президента (ПП-4565) строительство Центра макома было включено в адресную программу строительства и реконструкции административных, инженерно-инфраструктурных, водохозяйственных, а также особо важных и категорированных объектов. Сроком строительства были указаны 2020−2022 годы.

В мае текущего года «Газета.uz» писала, что на реализацию проекта строительства планировалось выделить до 93 млрд сумов (8,8 млн долларов по курсу Центробанка на 11 мая).