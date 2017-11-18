Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии узбекского национального искусства макома.

Маком — уникальное искусство, которое развивалось на протяжении столетий благодаря труду поэтов и философов, композиторов, певцов и музыкантов, отмечается в документе. ЮНЕСКО признало шашмаком нематериальным культурным наследием человечества.

В целях всестороннего изучения макома, развития связанных с ним исполнительских школ и традиций, создания и обогащения «золотого фонда» макома, а также его широкой пропаганды, в том числе за рубежом, постановлением предусмотрена организация государственного учреждения Центра узбекского национального искусства макома. Документом также утверждена Программа мер по дальнейшему развитию макома.

Новый центр займется переложением на ноты узбекского классического музыкального наследия, расшифровкой и внедрением в научный и культурный оборот имеющихся записей, изучением социально-исторических корней, научно-теоретических основ искусства макома, а также его аспектов, связанных с национальными и общечеловеческими ценностями. Кроме того, центр будет оказывать поддержку деятельности макомистов, педагогов и ученых-макомоведов, заниматься организацией обмена опытом, мастер-классов, форумов и конкурсов.

На базе кафедры музыкального востоковедения Государственной консерватории Узбекистана создается кафедра «История и теория узбекского макома», а в педагогических высших образовательных учреждениях вводится специальный предмет «Искусство макома» как направление музыкального образования.

Творческие коллективы и ансамбли, осуществляющие деятельность в сфере искусства макома, освобождены до 2023 года от всех налоговых платежей. Постановлением поручено в трехмесячный срок организовать в областях страны новые ансамбли макома.

С 2018 года в Шахрисабзе раз в два года будет проводиться Международный форум искусства макома. В исторической части площади Оксарой в этом городе будет создан музей, посвященный искусству макома, и лаборатория национальных музыкальных инструментов.