Центр узбекского национального музыкального искусства маком планируется построить на улице Алмазар Шайхантахурского района Ташкента. На реализацию проекта планируется выделить до 93 млрд сумов (8,8 млн долларов по курсу Центробанка на 11 мая), включая НДС, следует из данных портала государственных закупок.

Инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» при Министерстве культуры Узбекистана объявила тендер на проект 16 марта и завершила его 15 апреля. Победитель тендера пока не назван. Проект будет финансироваться за счёт средств госбюджета. Срок реализации составляет 400 дней.

В заключении (от июля 2020 года) Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности говорится, что 93 млрд сумов — это предельная стоимость проекта.

Создание Центра макома в форме государственного учреждения было предусмотрено постановлением президента о развитии макома от ноября 2017 года. Целями указаны всестороннее изучение макома, развитие связанных с ним исполнительских школ и традиций, создание и обогащение «золотого фонда» макома, а также его широкая пропаганда, в том числе за рубежом.

В январе 2020 года постановлением президента (ПП-4565) строительство Центра макома было включено в адресную программу строительства и реконструкции административных, инженерно-инфраструктурных, водохозяйственных, а также особо важных и категорированных объектов. Сроком строительства были указаны 2020−2022 годы.