Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов 30 сентября на Ташкентском экономическом форуме высказался о плюсах и минусах существования государственных банков, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Есть аргументы и за, и против государственных банков, но он всегда будет поддерживать переход на полностью частную банковскую систему и минимальное участие государства в этой сфере, заявил глава Минфина.

«В определенный момент нашего развития могут быть необходимы государственные банки. В частности, неэффективность рынка, некоторые сбои рыночного механизма — это правительство должно решать с помощью государственных банков. Мы откровенны, когда говорим о Стратегии реформирования банковской системы. Да, мы планируем провести приватизацию в банковской сфере, но какое-то время некоторые банки должны быть в руках правительства», — сказал он

Глава Минфина перечислил проблемы в отдельных сферах, которые по объективным причинам не могут быть решены частными банками, поскольку они не захотят брать риски.

«В странах с развивающейся экономикой много программ кредитования для поддержки молодёжного, женского предпринимательства. С чисто коммерческой точки зрения эту поддержку всегда лучше оказывать через частные банки, но на некотором уровне развития необходимо использовать административную силу правительства, чтобы начать эти программы. Очевидно, что мы можем использовать только государственные банки», — отметил он.

Тимур Ишметов также напомнил об обязанности правительства обеспечить равный доступ к финансам и базовым банковским продуктам в разрезе всех регионов.

«Если посмотрите на любой частный банк, то вы не сможете найти в Узбекистане ни один банк, который был бы представлен в каждом районе, которых около 200. Потому что им невыгодно вести деятельность в тех регионах. Но с точки зрения финансовой инклюзивности это обязанность правительства обеспечить такие базовые продукты», — заявил он.

Министр финансов также отметил, что государственные банки могут быть задействованы в сложные времена, поскольку бизнес не захочет брать на себя риски и расширять производство. В таких случаях правительство через госбанки может прибегнуть к антициклической (стабилизационной) политике, продолжая кредитовать предпринимателей.

«Есть много других аргументов, но я не хочу утверждать, что эти проблемы нельзя решить через частные банки. Но в определенный момент нашего развития более рационально иметь государственные банки», — заявил он.

Одним из главных минусов государственных банков Тимур Ишметов назвал фискальные риски.

«Все знают, что в государственных банках уровень эффективности намного ниже. Правительство в некоторых случаях вмешивается в кредитную политику с благими намерениями. Это случается, мы иногда делаем это, что не является секретом. Но это отражается на уровне рентабельности. Если вы сравните рентабельность всех госбанков и всех частных банков, то увидите большую разницу», — отметил министр.

Он также указал на слабое корпоративное управление в государственных банках Узбекистана, что «в конечном итоге создаёт риск для правительства как для акционера».

«[Приходится] постоянно рекапитализировать эти банки. Это риски. На самом деле так и происходит — они не платят дивиденды. Даже если они платят дивиденды, стоимость возврата инвестиций очень мала. Содержание этих госбанков очень дорого обходится правительству», — пояснил глава Минфина.

Согласно Стратегии реформирования банковской системы на 2020−2025 годы, планируется поэтапно приватизировать госдоли в «Ипотека-банке», «Узпромстройбанке», банке «Асака», «Алокабанке», «Кишлок курилиш банке» и «Туронбанке». На первом этапе предусмотрена трансформация их деятельности, на втором — продажа государственного пакета акций.

Накануне стало известно, что венгерский OTP Bank выкупит госпакет акций в «Ипотека-банке», а российский «Экспобанк» намерен участвовать в приватизации «Пойтахт-банка».