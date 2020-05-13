Президент Шавкат Мирзиёев указом от 12 мая утвердил Стратегию реформирования банковской системы Узбекистана на 2020−2025 годы и «дорожную карту» по ее реализации.

Стратегия разрабатывалась специалистами Министерства финансов и Центрального банка при содействии экспертов Всемирного банка.

Принятие стратегии вызвано необходимостью решения накопившихся проблем в банковском секторе, говорится в комментарии Минфина к указу. Среди них — чрезмерное присутствие государства, недостаточная конкуренция, несоответствие качества корпоративного управления и банковского сервиса современным требованиям, а также относительно невысокий уровень развития профильных технологий.

Основными направлениями реформирования банковского сектора определены:

повышение эффективности банковской системы путем создания на финансовом рынке равных конкурентных условий, кредитования исключительно на рыночной основе, снижения зависимости банков от государственных ресурсов, модернизации банковского обслуживания, создания эффективной инфраструктуры и автоматизации деятельности банков, а также поэтапной отмены непрофильных функций банков;

обеспечение финансовой стабильности банковской системы посредством улучшения качества кредитного портфеля и управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов кредитования, проведения сбалансированной макроэкономической политики, совершенствования корпоративного управления и привлечения менеджеров с международным практическим опытом, внедрения технологических решений для оценки финансовых рисков;

снижение госдоли в банковском секторе путем комплексной трансформации банков с долей государства, внедрения современных стандартов банковского дела, ИТ и программных продуктов, реализации госпакета акций банков на конкурсной основе инвесторам, обладающим надлежащим опытом и знаниями, а также параллельного реформирования банков и предприятий с долей государства;

повышение доступности и качества финансовых услуг посредством концентрации государственного присутствия и принятия адресных мер на недостаточно обслуживаемых и уязвимых сегментах, широкого внедрения дистанционных услуг для населения и малого бизнеса, развития сети низкозатратных точек обслуживания, а также создания благоприятных условий для становления и развития небанковских кредитных организаций.

Целевые показатели по реализации стратегии предусматривают к 2025 году:

повышение доли активов банков без участия государства с 15 до 60%; увеличение доли обязательств банков перед частным сектором с 28 до 70%; привлечение не менее трех стратегических иностранных инвесторов, обладающих надлежащим опытом, знаниями и репутацией, в капиталы не менее трех банков с долей государства; повышение доли небанковских кредитных организаций с 0,35 до 4%.

При содействии международных финансовых институтов планируется поэтапно приватизировать госдоли в «Ипотека-банке», «Узпромстройбанке», банке «Асака», «Алокабанке», «Кишлок курилиш банке» и «Туронбанке». На первом этапе предусмотрена трансформация их деятельности, на втором — продажа государственного пакета акций.

Доля государства будет сохранена в уставных капиталах Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана, «Агробанке» и «Микрокредитбанке». Отмечается, что это позволит удовлетворить потребности населения в финансовых услугах, внедрить механизм поддержки инвестиционных проектов и обеспечить региональную доступность банковских услуг в период реформирования банковской системы.

Центральному банку и Минфину поручено не позднее 2024 года провести оценку состояния финансового сектора страны по программе Международного валютного фонда и Всемирного банка FSAP (Financial Sector Assessment Program).

Указом руководителям министерств, ведомств и органов государственной власти на местах запрещено вмешиваться в деятельность банков, в том числе по управлению предпринимательскими рисками, связанными с формированием кредитного портфеля и активов банков.

Генеральной прокуратуре поручено усилить надзор за недопущением административного вмешательства в работу банков со стороны государственных органов.

Отметим, что запрет госорганам вмешиваться в деятельность банков содержится в законах «О банках и банковской деятельности» и «О частных банковских и финансовых институтах и гарантиях их деятельности», а также в постановлении президента от 12 сентября 2017 года (№3270).