Улучшение эпидемиологической ситуации в Узбекистане связано с формированием иммунитета от коронавируса у определённой части населения. Об этом на брифинге АИМК в среду сообщил член штаба по борьбе с COVID-19 Нурмат Атабеков.

За последние 10 дней число выявляемых случаев коронавируса составляло не более 600, а 26−27 сентября снизилось до 400.

По словам Нурмата Атабекова, часть населения уже переболела, частично или полностью вакцинировалась от COVID-19, благодаря чему у них сформировался иммунитет.

«Значит, при последней вспышке заболевания коронавирус смог заразить часть населения со слабым иммунитетом. Значит, дальнейший рост случаев может произойти за счёт [другой] части населения, у которой со временем снизится иммунитет или у которой его нет. Пока мы не сформируем коллективный иммунитет 70% населения, нам будет сложно стабилизировать ситуацию», — сказал он.

28 сентября Министерство здравоохранения сообщило, что в Узбекистане разрешена вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer детей старше 12 лет — по согласию родителей или опекунов.

В конце июля «Газета.uz» сообщала, что правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. По состоянию на 28 сентября в стране использовано свыше 20 миллионов доз вакцин. Первую дозу получили более 11,19 миллионов человек, вторую — 6,49 миллиона, третью — 2,52 миллиона. Полный курс вакцинации прошли свыше 4,37 миллиона человек (более 20% постоянного населения старше 18 лет).