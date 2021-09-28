В Узбекистане детей старше 12 лет начнут допускать к добровольной вакцинации от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, решение основано на результатах клинических испытаний вакцины Pfizer среди детей в возрасте 12−15 лет, которые показали высокую эффективность и безопасность. Соответствующую рекомендацию дали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении.

Так, решением Главного санитарного врача Узбекистана и национальной технико-иммунологической экспертной комиссии дети старше 12 лет могут быть вакцинированы препаратом Pfizer по согласию их родителей или опекунов.

В середине сентября в Узбекистан из США было доставлено 1,214 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

В конце мая Европейское агентство лекарственных средств также одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков старше 12 лет.