В январе-августе в Узбекистан завезено 1,6 миллиона мобильных телефонов на сумму 117,4 млн долларов, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Текущий показатель на 1,2 миллиона единиц (в четыре раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом только в августе импортировано 236,6 тысячи устройств.

По данным Госкомстат, устройства завозились из 12 стран, но большая часть пришлась на:

Китай — $63 млн;

Вьетнам — $41,4 млн;

Индия — $5,9 млн;

Казахстан — $5,5 млн;

ОАЭ — $960 тысяч;

Германия — $647 тысяч;

Республика Корея — $60 тысяч;

Россия — $18 тысяч.

Для сравнения: в январе-октябре 2019 года в Узбекистан было официально завезено всего 79,9 тысячи телефонов, что в 20 раза ниже текущего показателя.

В сентябре 2020 года Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций отмечало, что «обеление» импорта мобильных устройств произошло за счет внедрения системы IMEI-регистрации кодов.

Тогда в пресс-службе Госкомстата добавили, что на это также повлияло совершенствование работы таможенных органов. В ноябре председатель Государственного таможенного комитета Муротжон Азимов признал, что несмотря на снижение внешнего товарооборота страны, поступления по таможенным платежам за десять месяцев увеличились на 5,6 трлн сумов, или на 47%.