В январе-октябре Узбекистан импортировал 781,7 тысячи мобильных телефонов на сумму 64,6 млн долларов, сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по статистике.

По данным Госкомстат, устройства завозились из 19 стран, но большая часть пришлась на:

Китай — 556,6 тысячи;

Вьетнам — 143,4 тысячи;

Индия — 36,7 тысячи;

ОАЭ — 23,9 тысячи;

Россия — 11,3 тысячи.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Госкомстата, на 1 ноября 2019 года Узбекистан импортировал 79,9 тысячи телефонов, что в 9,7 раза меньше текущего показателя. Стоимость импорта составила 5,5 млн долларов.

В комитете также сообщили, что в 2019 году в стране было произведено 235 тысяч мобильных и других беспроводных телефонов на 31,7 млрд сумов.

В сентябре Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций отмечало, что «обеление» импорта мобильных устройств произошло за счет внедрения системы IMEI-регистрации кодов.

В пресс-службе Госкомстата добавили, что на это также повлияло совершенствование работы таможенных органов. Ранее председатель Государственного таможенного комитета Муротжон Азимов признал, что несмотря на снижение внешнего товарооборота страны, поступления по таможенным платежам за десять месяцев увеличились на 5,6 трлн сумов, или на 47%.

Около 3 трлн сумов в бюджет принесла отмена таможенных льгот в отдельных сферах, а остальная часть — за счет совершенствования таможенной системы: внедрения системы управления рисками, модуля автоматического определения таможенной стоимости, уменьшение роли человеческого фактора и раскрытия преступных группировок.