Внешний товарооборот Узбекистана за январь-октябрь снизился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 30 млрд долларов. Импорт упал на 16%, экспорт — на 7,4%, следует из данных Государственного комитета по статистике. В то же время поступления по таможенным платежам за десять месяцев увеличились на 5,6 трлн сумов (рост на 47%), сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев.

Парламентарий обратился к председателю Государственного таможенного комитета Муротжону Азимову с просьбой прокомментировать, за счет чего удалось добиться роста.

«Это, конечно же, положительный случай, так как это важно для бюджета, но возникает вопрос: «За счет чего выросли сборы на 5,6 трлн сумов? Есть сомнения: либо раньше была большая коррупция, либо мы давали льготы многочисленным компаниям. То есть раньше, когда экономическая активность была выше, у нас была возможность взыскать таможенные сборы, но мы этого не делали. Мы просим обосновать, за счет чего удалось взыскать 5 трлн сумов, каким предприятиям и в каких сферах предоставлялись льготы», — сказал он.

Муротжон Азимов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».



Глава ГТК Муротжон Азимов назвал одной из главных причин роста таможенных поступлений в бюджет политику президента и совершенствование таможенной системы.

Вместе с тем, по его словам, отмена некоторых таможенных льгот для создания конкурентной среды между предпринимателя позволила дополнительно взыскать 3 трлн сумов ($288 млн по курсу ЦБ на 23 ноября) в бюджет.

«Отмена льгот на материалы и изделия из дерева позволила дополнительно взыскать в бюджет 700 млрд сумов, зерновую продукцию — 320 млрд сумов, комплектующие для производства автотранспортных средств — около 1,5 трлн сумов, технологическое оборудование, изделия, комплектующие и материалы для производства сельскохозяйственной техники — 50 млрд сумов, углеводородное сырье — 330 млрд сумов, пищевые продукты — 137 млрд сумов, грузовые автомобили — 230 млрд сумов», — сообщил он.

Кроме того, руководитель таможенного комитета указал, что три года назад инспекционно-досмотровые комплексы работали не в полную силу.

«Сейчас мы их запустили. Теперь каждый грузовой автомобиль, железнодорожный грузовой вагон и контейнер, авиагруз в аэропортах проходит через инспекционно-досмотровый комплекс», — подчеркнул глава ГТК.

Более того, внедрение системы управления рисками, модуля автоматического определения таможенной стоимости и уменьшение роли человеческого фактора также положительно повлияли на собираемость таможенных пошлин.

Муротжон Азимов также сообщил, что за последние 2−3 года была раскрыта деятельность свыше 10 преступных группировок на территории страны, которые оказывали содействие в перевозке груза, снижении таможенной стоимости и совершали другие правонарушения.

По его прогнозам, если в 2018 году поступления по таможенным платежам составляли 11 трлн сумов, в 2019 году — 17 трлн сумов, то в 2020 году ожидается свыше 24 трлн сумов.

Ранее Счётная палата Узбекистана сообщила, что автопроизводители в системе «Узавтосаноат» в 2020 году не уплачивали сбор за покупку новых авто отечественного производства. В частности, только компания UzAuto Motors за девять месяцев не выплатила 582,6 млрд сумов. Орган финконтроля рекомендовал пересмотреть льготы «Узавтосаноат».