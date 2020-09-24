Официальный импорт мобильных устройств в Узбекистан вырос в несколько раз после внедрения системы IMEI-регистрации кодов, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Отмечается, что с 1 января до 15 сентября 2019 года на территорию страны было импортировано 58,8 тысячи мобильных устройств, и к настоящему времени объем импорта вырос в 7,7 раза.

На сегодняшний день посредством системы регистрации мобильных устройств уже зарегистрировано порядка 47,14 миллиона IMEI-кодов. В частности:

с 1 апреля до 1 ноября 2019 года — 42,61 миллиона IMEI-кодов в автоматическом режиме;

с 1 ноября до 1 декабря 2019 года — 1,47 миллиона IMEI-кодов бесплатно путем обращения к оператору;

с 1 января до 15 сентября 2020 года — 3,06 миллиона IMEI-кодов на платной основе, из них импортерами зарегистрировано 691,1 тысячи (22,5%), местными производителями — 51,5 тысячи (1,7%), физическими лицами — 2,323 миллиона (75,8%).

Если учесть, что физические лица платят 20% от базовой расчетной величины (44600 сумов) при регистрации кода в течение 30 дней, то регистрация 2,323 миллиона IMEI-кодов должна была собрать 103,6 млрд сумов, регистрация 691,1 тысячи кодов импортерами (20% от БРВ) — 30,8 млрд сумов и 51,5 тысячи кодов местными производителями (10% от БРВ, 22300 сумов) — 1,1 млрд сумов. Общая сумма, таким образом, оценивается примерно в 135,5 млрд сумов.

Согласно положению о регистрации мобильных устройств, утвержденному правительством в сентябре 2019 года, оплата за регистрацию IMEI-кодов зачисляется на специальный расчетный счет оператора системы — компании UZIMEI, с последующим направлением этих средств в Фонд развития ИКТ для финансирования проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны, в том числе в отдаленных и сельских населенных пунктах, туристических и рекреационных зонах и других. Часть средств остается в распоряжении оператора для развития его деятельности.

После внедрения системы регистрации кодов с 1 ноября 2019 года по 15 сентября 2020 года было импортировано 911882 мобильных устройства на сумму 47,3 млн долларов. Это результат новой системы, что привело к увеличению «белого» импорта, отметили «Газете.uz» в пресс-службе Мининфокоме.

По данным министерства, мобильные устройства в основном ввозились из Китая, Вьетнама, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга и Казахстана. Количество импортеров выросло в 2,7 раза, или на 41 субъекта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно порядку регистрации, физические лица могут произвести онлайн-регистрацию IMEI-кодов (через вебсайт системы, Единый портал интерактивных государственных услуг, посредством SMS/USSD-запроса) или обратиться в пункты регистрации. Для регистрации физические лица должны предоставить паспортные данные, номер телефона и IMEI-код.

Для соответствия нормам беспошлинного ввоза товаров проверяется информация о пересечении таможенной границы на основании паспортных данных. Эта процедура осуществляется через электронный обмен информацией между UZIMEI и Государственным центром персонализации при Кабинете Министров.

Из-за отсутствия личного контакта при регистрации кода в дистанционном режиме «невозможно определить, предоставлены паспортные данные самим гражданином — владельцем паспорта, либо другим лицом. В связи с этим в настоящее время наблюдаются случаи регистрации IMEI-кодов мобильных устройств на основании паспортных данных третьих лиц», — отметили в Мининфокоме.

Для борьбы с такими незаконными, которое министерство называет незаконными, с этой недели внедрен проверочный алгоритм — теперь при регистрации абонентский номер, используемый физическими лицами при регистрации IMEI устройства, должен быть оформлен у местного мобильного оператора на имя заявителя.

С проблемой незаконной регистрации MEI-кодов на паспорта третьих лиц последние несколько месяцев сталкивались многие узбекистанцы и гости страны. В сентябре Государственный таможенный комитет сообщил о раскрытии преступной группы, которая занималась регистрацией.