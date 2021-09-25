Бесплатный обед для школьников начальных классов планируется внедрить и в других регионах Узбекистана, а не только в Каракалпакстане и Хорезмской области. Об этом заявил действующий глава государства и кандидат в президенты от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев 24 сентября в ходе поездки в Самаркандскую область для встречи с избирателями.

«Сперва бесплатный обед для детей в качестве апробации запустим в Каракалпакстане и Хорезме с учётом имеющихся там условий. Мы это организуем в рамках системы аутсорсинга, свободной от коррупции. Если честно, условия не везде одинаковые. Если в школе ребёнок проголодается, он бросает урок и спешит домой. Сытый ребёнок будет учиться хорошо», — цитирует Шавката Мирзиёева журналистка телеканала «Узбекистан 24» Азиза Курбанова.

Глава государства пообещал внедрить бесплатное питание во всех регионах страны. «Эту систему мы внедрим и в других местах. Да, конечно, это очень сложно, но если мы не сделаем это, то зачем мы [работаем]?» — сказал он.

Напомним, схожее предложение о бесплатных завтраках для всех учеников начальной школы выдвигала и кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова. Она пообещала «гарантированное обеспечение учащихся и воспитанников сбалансированным здоровым питанием в школах и дошкольных образовательных учреждениях».

Позже «Газета.uz» посчитала примерные расходы госбюджета для реализации этих инициатив и приводила мнения экономистов, которые выступили против этой идеи.