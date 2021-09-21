Со следующего учебного года в Каракалпакстане всем школьникам с 1-го по 4-й класс начнут предоставлять бесплатный обед. Об этом во время встречи с избирателями в Бозатауском районе 21 сентября заявил действующий глава государства и кандидат в президенты от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев.

По его словам, на эти цели из государственного бюджета ежегодно планируется выделять 100 млрд сумов.

«Проконтролируйте это, чтобы не было коррупции. Ни в одном другом регионе не было такого. Я сам думал об этом, записал. У большинства детей болеют матери», — сказал президент.

Напомним, кандидат в президента от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев начал свою предвыборную кампанию с визита в Каракалпакстан.