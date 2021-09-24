На встречах с избирателями действующий глава государства и кандидат в президенты от УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев пообещал ввести бесплатные обеды для учеников школ 1−4-х классов сначала в Каракалпакстане, а затем в Хорезмской области.

Схожее предложение — о бесплатных завтраках для всех учеников начальной школы — озвучила кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова. В предвыборной программе она обещает «гарантированное обеспечение учащихся и воспитанников сбалансированным здоровым питанием в школах и дошкольных образовательных учреждениях».

Стоимость инициативы

Выступая перед избирателями в Бозатауском районе, Шавкат Мирзиёев сообщил, что на бесплатное питание младшеклассников в Каракалпакстане из государственного бюджета ежегодно планируется выделять 100 млрд сумов.

«Газета.uz» запросила данные о количестве школьников в Министерстве народного образования и посчитала, во сколько может обойтись госбюджету эта инициатива.

По состоянию на 20 сентября 2021 года в школах Узбекистана обучаются всего 6,24 миллиона учеников — с 1-го по 11-й классы. Из них 2,45 миллиона — учащиеся начальных классов (1−4-е классы).

В каракалпакских школах обучаются всего 354,6 тысячи учеников с 1-го по 11-й классы, в том числе 140,2 тысячи учащихся начальных классов. Если разделить 100 млрд сумов на количество младшеклассников, то расходы на питание каждого ученика составит около 713,2 тысячи сумов в год.

Если экстраполировать эти данные на Хорезмскую область, где обучается 136,2 тысячи учеников «началки», то ежегодно потребуется выделять около 97,14 млрд сумов из госбюджета. Эта сумма будет расти с учётом ежегодного увеличения числа школьников.

В Сырдарьинской области, где насчитывается 59 тысяч младшеклассников, расходы на бесплатное питание могут составить 42,1 млрд сумов.

По расчётам «Газеты.uz», бесплатный обед для всех учащихся 1−4-х классов может обойтись в 1,74 трлн сумов в год (163,8 млн долларов по курсу Центробанка на 23 сентября).

Источник: «Газета.uz» на основе данных МНО о количестве учащихся школ

Мнение экспертов

Экономист, автор блога Bakiroo Отабек Бакиров написал, что предвыборные обещания кандидатов становятся «всё дороже».

Он напомнил, что бесплатное питание школьников уже существовало в Узбекистане. В условиях либерализации социалистических цен в 1991—1993 годах в рамках социальной политики первого президента Ислама Каримова учащимся до 5-го класса предоставлялся бесплатный завтрак, а в студенческих столовых предлагались обеды со скидкой.

«Я помню те времена ещё школьником. В сельской местности ученикам давали молоко и хлеб. Большинство не часто пили молоко, потому что в их доме были коровы, ещё были проблемы с кипячением из-за отсутствия электричества. Булочки съедали (хлеб, особенно белый хлеб и булочки, действительно был серьёзной проблемой). Иногда хлебзавод не работал, и булочки не доставляли. Или же в школе не было воды не только для мытья посуды, но и для обычного питья», — рассказал он.

Сейчас во многих школах все ещё нет элементарно столовых и буфетов, а для приготовления пищи, как правило, требуются свет, вода и газ. «Вы можете вспомнить про услуги кейтеринга. Нет. Рынок кейтеринга ещё не дошёл до областей и районов», — отметил он.

По мнению автора, сегодня у населения Узбекистана, в том числе в Хорезме и Каракалпакстане, нет проблем голода и недоедания, как в 1990-е годы: «У нас достаточно проблем, но наши дети по крайней мере не голодны».

Сам процесс администрирования бесплатных завтраков может быть очень затратным и неэффективным, поскольку даже при успешной реализации это «станет дополнительным источником дохода для „карманных“ фирм хокимов», считает Отабек Бакиров Вместо этого он предложил увеличить размер пособий для малообеспеченных семей и детей. «Каримов отказался от системы бесплатных завтраков в 1994 году», — напомнил он.

Экономист Бехзод Хошимов напомнил историю премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая подверглась резкой критике общественности, когда в 1971 году отменила раздачу бесплатного молока в начальной школе.

«Тэтчер была права, отказавшись от молока. Решения следует оценивать по последствиям, а не по намерениям. Оставить звучало бы „хорошо“, но это было бы глупо. Да, это было ошибкой для политика Тэтчер, но это было правильным решением (политическое наследие). Это было правильным для общества», — написал он в Твиттере.

Родители могут дать детям молоко, но построить школу они не могут, подчеркнул экономист.

«Было бы легче оставить молоко и не строить школы и не раздавать книги, ведь в политике не видны вещи, которые „можно сделать за эти деньги“. В то время правительство тратило 14 млн фунтов стерлингов на раздачу молока, а на книги — меньше половины этого. Раздача молока была не расходами на образование, а социальной услугой. Тэтчер это поняла и правильно исключила молоко из бюджета на образование», — отметил он.

«Многие дети учатся в очень плохих условиях. По моему мнению, нашей первой задачей должно быть улучшение школ», — заключил Бехзод Хошимов.

Переполненные школы

В начале мая министр народного образования Шерзод Шерматов сообщал, что число учеников в стране (6,24 миллиона) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 миллиона). Он перечислил причины переполненности школ и вынужденной организации учёбы в две смены. Первое — рост населения, второе — переход на 9-летнее образование (сейчас страна вернулась к 11-летнему школьному образованию) и третье — передача зданий школ другим ведомствам.

«Свыше 70% наших школ работают в две смены. Все просят обучение в одну смену. Это не так просто, для этого требуются огромные ресурсы. Если тенденция продолжится, то разница продолжит расти. То есть разница между числом учеников и мощностями школ к 2025 году может вырасти до 2 миллионов. А это значит, что школы могут оказаться в сложной ситуации с точки зрения вместимости», — объяснил Шерзод Шерматов.

Министр отметил, что на реконструкцию и строительство 2615 школ в 2018—2020 годах было выделено в 3−4 раза больше средств, чем в 2016-м и в предыдущие годы. В 2021 году планируется отремонтировать 689 и построить 23 школы, но этого недостаточно.

«Существует 3007 школ, нуждающихся в ремонте (135 — строительство, 1177 — реконструкция, 1695 — капитальный ремонт). Если добавить к ним такие проблемы, как состояние спортзалов, столовых, печи-буржуйки, ограждение, то для решения этих проблем потребуется примерно 36,8 трлн сумов (3,44 млрд долларов). А сумма нашей инвестиционной программы на год составляет около 2 трлн сумов», — заявил он.

Глава МНО тогда попросил депутатов при утверждении государственного бюджета увеличить средства, выделяемые для реконструкции и строительства школ, в том числе на уровне местных бюджетов.

Шавкат Мирзиёев в мае также высказывался о состоянии школ в Узбекистане: «Я скажу вам, что меня беспокоит: условия в школе. Когда человек видит ситуацию в школе, он хватается за голову». Только на ремонт школ требуется 30 трлн сумов, отмечал президент.