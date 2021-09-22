В Хорезмской области будет введен бесплатный обед для учеников школ 1−4 классов. Такое предвыборное обещание дал действующий глава государства и кандидат в президенты от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в этом регионе, сообщила пресс-служба партии.

Накануне он выступил с аналогичным предложением, касающимся младших школьников Каракалпакстана, выступая с предвыборной программой в Бозатауском районе.

Схожее предложение — о бесплатном завтраке для учеников начальной школы и — озвучила кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Ворисова на встрече с избирателями 22 сентября в Сырдарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Фото: Пресс-служба НДПУ

Кроме того, Максуда Ворисова предложила сделать бесплатным для школьников проезд в общественном транспорте. Отметим, что эти предвыборные обещания кандидата от НДПУ содержатся в ее программе.