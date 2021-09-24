Платформа «Здоровый образ жизни» (1hls.uz) была создана согласно указу президента Узбекистана от октября 2020 года в целях популяризации ежедневной ходьбы и бега. Она заработала в июне, и до середины сентября пользователям уже было выплачено более 9,5 млрд сумов.

После регистрации на платформе граждане в возрасте от 18 лет могут получать на свой электронный кошелек 3000 сумов при прохождении 10 тысяч и более шагов в сутки. Раз в месяц пользователь, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района или города, получает 300 тысяч сумов, в разрезе регионов — 500 тысяч, на республиканском уровне — 1 млн сумов.

«Газета.uz» по просьбам читателей рассказывает, как зарегистрироваться на платформе и перевести деньги на банковскую карту (в настоящее время перевод денег доступен только для телефонов Android, хотя приложение работает и на iOS).

Как скачать и пользоваться приложением 1hls

Скачайте приложение 1hls на смартфон из Google Play (Android) или AppStore (Apple). Чтобы приложение могло подсчитывать шаги и другие показатели, на Android-смартфон нужно заранее установить приложение Google Fit. Аналогичное приложение Health уже предустановлено на смартфонах Apple.

Для правильной работы программе нужно разрешить доступ к акселерометру телефона (датчик, с помощью которого определяются перемещения человека и подсчитываются шаги — ред.) и другим модулям. Если на устройстве акселерометра нет или он не доступен, мобильное приложение может работать неправильно.





После выбора языка и соглашения с публичной офертой необходимо авторизоваться через единую систему идентификации OneID (id.egov.uz). Если учетной записи в данной системе нет, нужно зарегистрироваться. Подробная инструкция по регистрации доступна по ссылке.





Для входа нужно указать свой логин и пароль в единой системе идентификации. Также можно войти с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Ранее «Газета.uz» публиковала подробную инструкцию о получении ЭЦП.

На следующем этапе нужно ввести рост, вес, а также адрес проживания пользователя.





Адрес нужен только для определения победителей по регионам. В конце каждого месяца будет формироваться список тех, кто больше всего сделал шагов. Здесь не нужно указывать регион прописки.

Далее нужно разрешить приложению получать данные из приложений Google Fit или Health.

Разработчики 1hls отмечают, что при запуске Google Fit пользователь должен ввести свою основную почту и не входить через разные аккаунты Google. В противном случае могут возникнуть проблемы при использовании приложения.





Скриншот с телефона Apple. Для телефонов Android потребуется разрешение на получение данных приложения Google Fit.

Теперь можно начать пользоваться мобильным приложением 1hls.





Раздел «Журнал» приложения содержит информацию о количестве шагов, совершённых ежедневно, еженедельно и ежемесячно.





Раздел «Сегодня» содержит информацию о ежедневных шагах, пройденном расстоянии, сожжённых калориях, времени ходьбы, подъёме по этажам и о том, сколько шагов делается в среднем за день.





В разделе «Настройки» можно редактировать профиль, изменить язык или выйти из учетной записи.





3000 сумов поступают на электронный кошелёк, если пользователь прошёл более 10 тысяч шагов в день. Эти деньги можно копить в кошельке или перевести на банковскую карту.

Для перевода денег в разделе «Настройки» нужно выбрать раздел «Перевод» и ввести номер карты и сумму перевода.





На данный момент денежные переводы с электронных кошельков на банковские карты можно осуществлять только в приложении для Android-смартфонов. Для телефонов Apple такая функция должна быть включена позже.

Через кнопку «Мониторинг» в разделе настроек можно контролировать поступление и вывод средств на карту.





Если у вас не учитываются шаги, разработчики рекомендуют удалить приложение 1hls и переустановить его последнюю версию.

При использовании более чем одной учетной записи Google, попытках «накрутки» или нарушения его информационной безопасности разработчики могут без предупреждения заблокировать пользователя на неопределенный срок.

По всем техническим вопросам можно обращаться по телефону +998−71−200−00−88.