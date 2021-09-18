С 14 сентября платформа «Здоровый образ жизни» (1hls.uz), запущенная для пропаганды ходьбы и бега, временно приостановила выплату денег за пройденные шаги, сообщили в Министерстве туризма и спорта Узбекистана.

В министерстве пояснили, что выплаты пользователям мобильного приложения автоматически прекращаются, если на счёту ведомства, открытого в казначействе Министерства финансов, остаётся меньше 500 млн сумов. Выплата возобновляется, когда на счету набирается не менее 5 млрд сумов.

«Возможность обеспечения регулярного поступления средств на счёт ограничена», — говорится в сообщении. Как мы уже писали, финансирование выплат пользователям осуществляется за счёт специального сбора с производителей алкоголя и сигарет.

Платформа была разработана согласно указу президента от октября 2020 года «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта». Выплаты начались в июне.

С 10 июня по 13 сентября пользователям платформы, прошедшим в течение суток 10 тысяч и более шагов, в общей сложности выплачено 9,4 млрд сумов. Кроме того, за лучший результат на районном уровне пользователям было выплачено по 300 тысяч сумов, на областном — по 500 тысяч, на республиканском — по 1 млн сумов. На эти цели на электронные кошельки дополнительно переведено 206,7 млн сумов.

Ранее мы писали, что в июле житель Ташкента зафиксировал в приложении более 1,8 миллиона шагов (около 42 км в день), показав лучший результат. За это ему должны были выплатить 1,8 млн сумов, а победителям в разрезе районов и регионов — всего свыше 68 млн сумов.