Электронная цифровая подпись (ЭЦП) необходима для получения отдельных государственных услуг через интернет. Раньше ее можно было получить только в налоговых органах и центрах госуслуг. Во время карантина Агентство государственных услуг (АГУ) при Министерстве юстиции внедрило возможность получения ЭЦП в режиме онлайн. Рассказываем, как это сделать.

Зайдите на сайт e-imzo.uz и в верхней части главной страницы откройте раздел «Получить ЭЦП».

Заполнение заявки

Далее пользователю необходимо выбрать опцию «Заполнить форму».

Система перейдет на страницу, где нужно ввести ИНН и номер мобильного телефона. Номер телефона должен быть оформлен на имя пользователя, который проходит регистрацию.

Как узнать ИНН

Если вы не знаете свой ИНН, его можно найти на сайте Электронных налоговых услуг в соответствующем разделе. Укажите тип, серию и номер документа, удостоверяющего личность (в данном случае — паспорт гражданина Узбекистана) и дату рождения.





Узнав ИНН, вернитесь на страницу регистрации ЭЦП и введите его. Заполните все поля и выберите «Следующий шаг». К нему можно перейти, если на компьютере пользователя установлен модуль E-IMZO. Он также понадобится для дальнейшей работы с ЭЦП и получения госуслуг онлайн.

Система самостоятельно определит, установлен ли модуль E-IMZO на компьютере пользователя.

Установка модуля E-IMZO

Если модуль не установлен, появится опция «Скачать ПО E-IMZO».

Откроется новая страница, где пользователю будет предложено скачать браузер E-IMZO или только модуль. Перед скачиванием выберите операционную систему своего компьютера — Windows или Linux и MacOS.

В АГУ «Газете.uz» отметили, что разницы в функциях модуля и браузера нет, но установка модуля и работа с ним проще, чем с браузером.

После установки модуля появляется такое уведомление. Нужно выбрать «Да».





Фотография паспорта

После запуска модуля нужно отправить две фотографии своего паспорта: лицевую часть документа и селфи с раскрытой лицевой частью паспорта.

Важно, чтобы данные на фото были четкими. Зеркально отраженные фото (перевернутые буквы) не допускаются. Файл должен быть в формате PDF, PNG, JPG (JPEG), а его максимальный размер — не превышать 5 мегабайт.

После загрузки фото и селфи с паспортом в меню «Выберите диск для хранения ключей .pfx» нужно выбрать диск, где будет храниться временный Pfx-файл.

Задаете пароль и выбираете опцию «Создать файл .pfx и продолжить».





Далее пользователь получит номер заявки и возможные способы оплаты. Номер заявки обязательно нужно запомнить или записать. Позже с его помощью нужно будет найти свою заявку, чтобы скачать ЭЦП.

Подтверждение данных

Система предложит проверить правильность введенных пользователем данных. Если все верно, нужно выбрать «Отправить запрос».

После этого появится окно модуля E-IMZO. Здесь требуется ввести пароль, который был установлен в процессе регистрации.

Оплата

В течение восьми часов после отправки заявки необходимо оплатить услугу, иначе она будет отменена. За это время заявка рассматривается работником центра госуслуг.

Оплату можно произвести с помощью Click, Payme или Paynet. Для физических лиц стоимость услуги составляет 7% от базового расчетной величины (БРВ) — 15610 сумов, а для юридических лиц — 10% от БРВ или 22300 сумов.

Поиск заявки и подтверждение

После оплаты заявки ее состояние можно проверить на сайте e-imzo.uz в разделе «Найти/подтвердить заявку».

Нужно ввести номер заявки и защитный код на картинке.

Если заявка рассмотрена и принята, нажмите «Подтвердить». Так пользователь становится владельцем ключа ЭЦП. Сертификат можно скачать, выбрав соответствующую команду. Срок годности ключа — два года.

Если заявка не найдена, то, скорее всего, ее еще не рассмотрели и нужно подождать. В случае отказа в выдаче ключа ЭЦП на номер телефона, указанный во время регистрации, приходит SMS о том, что заявка отклонена. Заявку могут отклонить, если она была заполнена неправильно или если не произведена оплата услуги.