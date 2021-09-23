Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев сообщил о направлении депутатского запроса в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру из-за отсутствия уголовного дела по факту вырубки деревьев в Сурхандарьинской области.

В начале июля «Газета.uz» сообщала, что в Денауском районе было вырублено 109 деревьев, нанесённый природе ущерб оценивался в 329 млн сумов.

В МВД ответили парламентарию, что первичный размер ущерба со стороны правонарушителя составил 65 млн сумов, а сумма в 329 млн сумов появилась после пятикратного увеличения ущерба в рамках постановления правительства. В министерстве добавили, что при возбуждении уголовного дела учитывается первичная сумма в 65 млн сумов, что не является крупным ущербом (варьируется в пределах от 300 до 500 базовых расчётных величин, то есть от 73,5 млн сумов до 122,5 млн сумов, на момент правонарушения БРВ был 245 тысяч сумов).

По словам депутата, размер ущерба в 65 млн сумов высчитало Сурхандарьинское областное управление Госкомэкологии.

Расул Кушербаев заявил, что для проверки обоснованности полученной суммы было направлено обращение в Госкомэкологии, где после пересчёта в установленном порядке получили ущерб в размере 995 млн сумов.

«Очевидно, целью высчитывания меньшего ущерба было не возбуждение уголовного дела», — сказал он. После ответа Госкомэкологии был направлен повторный запрос в МВД.

«По-моему, больше не осталось „форточек“. Теперь ждём результатов и информации», — заключил парламентарий.

Отметим, что в сентябре в тутовой роще в Шурчинском районе Сурхандарьи срубили более 160 деревьев, а на их месте началось строительство.

В июне на территории курорта Amirsoy и вдоль ведущей к нему дороги было вырублено 700 деревьев. Ущерб оценён в 1,9 млрд сумов. Прокуратура возбудила головное дело спустя 2,5 месяца.