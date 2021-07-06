В Управлении по экологии и охране окружающей среды Сурхандарьинской области прокомментировали появившиеся в социальных сетях сообщения о незаконной вырубке деревьев в Денауском районе.

В ходе изучения экоинспекторы установили, что приказом начальника отдела УП «Денауское районное дорожно-эксплуатационное предприятия» Ж. Ф. были незаконно вырублены 109 ценных пород деревьев.

Собранные документы были оформлены в установленном порядке, нарушитель привлечён к ответственности по части 1 статьи 79 Кодекса об административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 10 БРВ — 2,2 млн сумов. В результате совершенных экологических нарушений растительному миру нанесён ущерб на сумму 329,1 млн сумов. В настоящее время принимаются меры по взысканию этих средств, сообщили в управлении.

Здесь же уточняется, что дорожное предприятие должно будет за каждое вырубленное дерево посадить по 100 ценных пород саженцев (всего 10900) и ухаживать за ними в течение трёх лет.

В январе-апреле 2021 года Госкомэкологии выявил свыше 2000 случаев незаконной вырубки деревьев и кустарников. В результате природе нанесён ущерб почти на 5 млрд сумов.

Напомним, мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, действие которого приостановилось 31 декабря 2020 года, был продлён до конца 2021 года.